Pražská vláda je v rozkladu. Důvod? Návrh demolice Libeňského mostu

Pražská koalice je na pokraji rozpadu. Spory vyvrcholily na včerejším jednání zastupitelstva během debaty o budoucnosti Libeňského mostu. Koalice si totiž neschválila program.

Hnutí ANO označilo za hlavního viníka konfliktu Jana Čižinského, který zastupuje KDU-ČSL v rámci Trojkoalice a je zastáncem rekonstrukce Libeňského mostu. Ten prosazoval, aby zastupitelé jednali o Libeňském mostě až odpoledne, což by umožnilo přítomnost občanů. „Kdyby šlo panu Čižinskému skutečně o občany, hledal by řešení. Se mnou osobně se o tom nebavil,“ postěžovala si primátorka Adriana Krnáčová (ANO).

Padne koalice?

Podle kandidáta ANO na primátora Patrika Nachera se stal Libeňský most kladivem v osobní kampani Čižinského, který zablokoval řadu dalších důležitých rozhodnutí, mimo jiné o zvýšení platů učitelů. Hnutí ANO považuje takové jednání za porušení koaliční smlouvy. O dalším postupu rozhodne během dnešního jednání. Reálnou možností je i vypovězení smlouvy.

Náměstkyně za Trojkoalici a Zelené Petra Kolínská se de facto za rebely z Trojkoalice postavila. „Vypovědět koaliční smlouvu umí každý. Otázka zní, co navrhuje ANO dál. Každopádně dělat půl roku před volbami důležitá věcná rozhodnutí, která mají podporu těsné většiny, je špatně,“ reagovala Kolínská.

Vyroste nový most, ale jinde

Alternativní řešení problému s mosty v severní části Prahy chtěli během včerejšího jednání představit experti z městského Institutu plánování a rozvoje. Pražští politici by podle IPR měli urychleně připravit výstavbu dlouho diskutovaného mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Vzniknout by měl nedaleko severního cípu Štvanice dál po proudu.

Autoři představují návrh jako alternativu, která má do emotivně vyhrocené debaty mezi zastánci demolice a rekonstrukce Libeňského mostu vnést věcný pohled.

Realizace mostu u Štvanice by měla v příštích letech zajistit dobré spojení přes řeku mezi Prahou 7 a 8 s ohledem na výhledově nutné uzavírky Libeňského i Hlávkova mostu. Případnou podporu projektu nevylučuje ani primátorka, přestože dosud preferovala variantu novostavby na místě Libeňského mostu.

Příprava a stavba nového mostu by podle náměstkyně primátorky Petry Kolínské (Zelení) mohla trvat zhruba pět až šest let. Do té doby by zůstal Libeňský most otevřený minimálně pro pěší a tramvaje s tím, že by se na něm dělaly nutné opravy na podporu statiky. Až po dokončení nového přemostění by se řešila celková přestavba Libeňského mostu, který podle IPR stojí za to zachovat i navzdory vyšším nákladům.