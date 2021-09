Festival odstartuje v Pražské tržnici v pátek 10. září ve 14 hodin a potrvá do 22 hodin. Pokračovat bude i v sobotu, brány se milovníkům zlatého moku otevřou už v 10 hodin dopoledne a trvat bude opět do 22 hodin.

Posledně jmenovaný vznikl tímto způsobem jako první v Česku. „Netušil jsem, že se z toho stane obecné pojmenování, které ale vystihuje podstatu. Létající pivovar, přesun z místa na místo, aby člověk uvařil várku, umyl sudy, prodal pivo,“ řekl sládek a majitel pivovaru Nomád Jan Kočka. Než se dal na kariéru sládka, pracoval dvacet let u ČSA a díky možnosti cestovat ochutnával nejrůznější piva napříč světem. Své produkty vaří v rozličných pivních stylech, podle ročního období, nálady, surovin a spoluprací s kamarády z jiných pivovarů.

Vařit si svůj vlastní zlatavý mok je sen každého pivaře, založit si ale minipivovar je pro většinu fajnšmekrů příliš nákladná investice. „Využívají volné kapacity klasických pivovarů, v nichž si pivo vyrábějí buď sami, nebo za asistence místního sládka. Obvykle za nimi stojí nadšenci, kteří buď nemají dostatek finančních prostředků na vybudování vlastního pivovaru, anebo než do vlastní technologie zainvestují, chtějí si prošlapat cestu jako pivovarničtí hosté,“ vysvětlil Jiří Sedláček, ředitel Nomad Beer Festivalu.

Kočovné, létající nebo také nomádské. To jsou pivovary bez vlastního výrobního zařízení, jejichž produkty bude možné degustovat o víkendu v Pražské tržnici.

