Pražská tržnice je ostudně zanedbaný areál. Město dá na její obnovu 100 milionů

Rada hlavního města Prahy na pondělním zasedání schválila navýšení investičního rozpočtu. Přesně 100 milionů korun má v plánu nové vedení metropole dát na obnovu Pražské tržnice. Z památkově chráněného areálu v Holešovicích by měly do konce února zmizet venkovní stánky. Magistrát trhovcům vypověděl nájemní smlouvu. Stánkový prodej by se naopak měl vrátit do Staroměstské tržnice.

Praha cítí deficit v oblasti investic do městského majetku, proto vyčlenila na tuto oblast dvě miliardy korun. „Jako správní hospodáři se musíme starat o to, co nám bylo Pražany svěřeno, a nedopustit další chátrání historických budov i městských bytů nebo zpustnutí takových klenotů, jakými je třeba Pražská tržnice. To je dnes ostudně zanedbaný, a přitom památkově chráněný areál, ze kterého chceme postupně znovu udělat místo, na které budou Pražané hrdí a budou tam rádi chodit za nákupy i volným časem,“ uvedl v pondělní tiskové zprávě radní Pavel Vyhnánek (Praha sobě), který má v radě pod vedením primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) na starosti finance. Z rozpočtu hl. m. Prahy

Kultura a cestovní ruch získá na potřebné projekty 558 milionů korun. Z nich je 245 milionů korun určeno na kultivaci areálu Výstaviště, který se má stát novým volnočasovým centrem Pražanů, a 131 milionů na rekonstrukci Šlechtovy restaurace. Desítky milionů korun půjdou do rekonstrukce knihovny v Nuslích a na technologie v Městské knihovně. Za 170 milionů korun se také bude rekonstruovat Clam-Gallasův palác. Už v koaliční smlouvě se obě strany spolu s uskupením Spojené síly pro Prahu zavázaly, že holešovickou tržnici promění na sociální, kutlurní a gastronické centra po vzoru jiných evropských metropolí. „Zachováme a zkultivujeme farmářské a asijské trhy, které zde působí. Podpoříme stávající kulturní instituce. Vytvoříme z areálu tržnice místo, kde se dá strávit celý den. Zaměříme se na podporu aktivit pro seniory a děti,“ píše se v programu radních s tím, že nová Pražská tržnice bude tzv. re-use centrem. V praxi to znamená, že by prodejci používali hlavně recyklovatelné materiály. Areál tržnice je od roku 1993 kulturní památkou. Podle primátorova náměstka Vyhnánka se ke stavbám s prvky novorenesance a secese venkovní stánky prostě nehodí. „Tu kulturní památku znehodnocují, zakrývají, shazují ji někam, kam vůbec nepatří,“ uvedl pro server iRozhlas Vyhnánek. Místo stánků, kde ve většině své zboží nabízeli obchodníci z Vietnamu, by měly mezi halami bývalých jatek vyrůst stromy. Mimochodem, Vyhnánek se vrátil do funkce předsedy dozorčí rady Výstaviště Praha. A na kultivaci tohoto místa dá magistrát dokonce 245 milionů korun. Noví provozovatelé i vratné kelímky na farmářských trzích. Praha mění náplavky Přečíst článek › Praha plánuje zrekonstruovat rovněž tržnici u Václavského náměstí. Budova z roku 1896 získala status kulturní památky ještě o čtyřicet let dříve než zmiňovaný areál v Holešovicích. V objektu mezi ulicemi 28. října a Rytířská se nyní nachází supermarket a několik dalších podniků. Podle serveru E15.cz by už za dva roky měla sloužit k nákupům, gastronomii i kultuře v nové podobě. Staroměstská radnice se promění do dvou let „Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) plánuje letos vypsat výběrové řízení na stavební firmu, která by provedla rekonstrukci. Současně by chtěla pražská rada v tendru vybrat provozovatele celého objektu, který by se mohl na rekonstrukci podílet,“ píše web deníku E15. Podle radního Chabra by Staroměstská tržnice měla být podobně jako v minulosti místem pro setkávání obyvatel (nejen) Prahy 1. Opravu historické budovy chce i nové vedení radnice městské části. Plány na obnovu tržnice v centru mělo už předchozí vedení magistrátu, avšak práce se zdržely například kvůli problémům s výběrovým řízením. Loni v létě se politikům ozval pražský kavárník Ondřej Kobza s dalšími kulturními osobnostmi. „Praha načrtla svou vizi, která je zpodobněna mnoha vizualizacemi. My víme, jak těmto obrázkům vdechnout život,“ prohlásil Kobza. Město investuje do Staroměstské tržnice. Kavárník chce plánům vdechnout život Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň