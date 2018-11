Pražská rada: Jak napojit metro na tramvajovou trať? Libeňský most nebourat

Informační technologie - Informační technologie Programátor 25 000 Kč

Programátoři počítačových aplikací specialisté PROGRAMÁTOR .NET C# - PRAHA. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Dopraváků č.p. 874/15, Čimice, 184 00 Praha 84, PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adresu : adela.solska@aaaauto.cz , Kontaktní osoba : Solská Adéla , UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Náplň práce:, - Vývoj webového řešení, aplikací, - Vývoj nových služeb, testovacích prostředí a nástrojů, - Verzování kódu v GITU, - Ukládání dat do MySQL/ Maria DB, - Převzetí jednotlivých projektů, programování a rozvoj celého back-endu všech systémů a aplikací, - Tvorba dokumentace, - Aktivní komunikace a spolupráce s analytiky, databázisty, frontend vývojáři, testery a pracovníky technické podpory, - Analýza požadavků a návrh jejich technické implementace, - Průběžná údržba kódu a optimalizace, - Testování aplikací, - Údržba stávajících systémů, - Rozšiřování systémů na základě požadavku zákazník, Směnnost : pružná pracovní doba nebo jednosměnný provoz, ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY: , - Zajímavou práci s využitím moderních technologií, - Stabilní zázemí silné společnosti,, - Přátelský pracovní kolektiv, - Motivující mzdové ohodnocen, - Pravidelná školení pro zvládnutí nových technologií, - Vysoká úroveň podnikové kultury, - Možnost osobního i kariérního rozvoje, - Balíček benefitů AAA Auto. Pracoviště: Aures holdings a.s. - 001, Dopraváků, č.p. 874, 184 00 Praha 84. Informace: Adéla Solská, .