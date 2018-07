Pražská MHD kolabuje. Mohou za to motoristé a rozkopané ulice

Silný pondělní provoz po prvním prázdninovém týdnu se dvěma svátky a hned několik klíčových rozkopaných ulic – to jsou hlavní ingredience koktejlu, který paralyzoval zejména tramvajový provoz v centru Prahy. Kritická situace panovala už od časného rána.

Dispečink Pražské integrované dopravy vydal mimořádnou zprávu, že tramvaje 3, 5, 6, 8, 9, 14, 15, 16 a 24 jezdí s velkými zpožděními. Za kolaps podle ní mohou zejména motoristé. Nejvíce postižené byly oblasti kolem Karlova náměstí a stanice metra Staroměstská.

„Z důvodu frézování vozovky na Jiráskově mostě kolabuje tramvajová doprava v centru Prahy. Snaží se zpoždění minimalizovat, jak jen to jde,“ uvedl dopravní podnik na Twitteru. Stavební práce spojené s uzavírkami probíhají také na Vinohradské třídě, dále v ulicích Londýnské, Bělehradské, Anglické, Husitské i na Janáčkově nábřeží. Kolony automobilů tak blokovaly nejen magistrálu, ale i další hlavní tahy v centru, Radlickou či Strakonickou ulici.

Motoristé vjížděli do křižovatek, aniž by měli jistotu, že je mohou bezpečně opustit. Často pak zůstávali stát na kolejích. Prakticky bez pohybu byla podle dispečerů křižovatka ulic Lazarské a Spálené. „Řidiči by měli raději využít možnosti jet metrem,“ zopakoval známou radu mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Dopravní útrapy v hlavním městě hrozí i po zbytek prázdnin. Opravy totiž čekají frekventované uzly, jakými jsou například Barrandovský most a ulice K Barrandovu, Koněvova, Dobříšská, Wilsonova nebo most V Holešovičkách. „Na řadě míst začala různá dopravní omezení, což se promítne do plynulosti silniční dopravy,“ připustil mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.