Paní Filomena Svobodová se narodila v Praze, vyrůstala v zahrádkové čtvrti Cibulka. Na první republiku vzpomíná jako na krásné a pohodové období. Již od dětství chodila pilně do Sokola, což později zásadně určilo směřování jejího života.

Jak jsme žili v Československu - Košíře. Cibulka. | Foto: ČTK

Její matka trávila čas doma s dětmi, otec jezdil do práce do aerovky do Vysočan, kde se tehdy vyráběly letadla. Tramvají číslo 15 to měl skoro hodinu cesty. „Zahrádková čtvrť byla plná rodičů, kteří měli děti v mém věku, měla jsem tam spoustu kamarádů. Bylo tam úžasné bydlení, západ Prahy má mnohem čistější vzduch,“ říká. Tehdy byly všechny domy družstevní, v jednom bydleli i čtyři rodiny. Širokými silnicemi ale nejezdil žádný autobus, obyvatelé Cibulek museli do kopce chodit pěšky.