Paní Marie Nováková se narodila v Žalově v Roztocích u Prahy. Když jí bylo 23 let, přestěhovala se s manželem do Prahy. „Vyučila jsem se dámskou krejčovou, pracovala jsem v obchodě s módou,“ vypráví dnes 90letá seniorka. „Manžel si ale zničehonic namluvil jinou. Se svou dcerou Jiřinkou jsem zůstala sama,“ dodává.

Pražská pamětnice Marie Nováková v Domově pro seniory Chodov ráda vyrábí nejrůznější výrobky z keramiky. | Foto: Pavel Kopecký, Pražský deník

Rozvody u nás tehdy nebyly příliš běžné. V první polovině 50. let 20. století končila podle Českého statistického úřadu rozvodem jen desetina manželství. Z paní Marie byla najednou samoživitelka. „Chodila jsem různě uklízet,“ říká. Později získala místo v mototechně Jawa na Pankráci. „Vyráběli jsme motorky Jawa 250. Nebylo to těžké, dělaly to vesměs ženské, mužských u nás ve výrobě bylo málo,“ dodává.