Paní Alena Jonášová pracovala čtyři roky jako fotografka časopisu Vlasta. „Fotila jsem hlavně reportáže, ale i politiku,“ vypráví. Nejstarší časopis pro ženy, který dodnes vychází, spadal pod Československý svaz žen, s politikou byl tedy neodmyslitelně spjat. Až patnáctistránkové vydání vycházelo tehdy každé pondělí. „Fotografie jsem i vyvolávala, od začátku až do konce jsem si fotky dělala sama. Černou komoru jsme měli v redakci, trávila jsem tam spousta času. Stihla jsem to vyvolat většinou do druhého dne,“ vypráví paní Alena.

Pražská pamětnice Alena Jonášová. | Foto: Pavel Kopecký, Pražský deník

Témata si však sama vybírat nemohla. „Musela jsem fotit to, co přišlo. Musela jsem fotit zasedání vlády a nejrůznější schůze tehdejších komunistických pohlavárů. Všichni hlasovali jednotně, nikdo si netroufl hlasovat proti,“ vypráví. Sama se členství v komunistické straně ale vyhnula. „Tlačili na mě, abych do strany vstoupila. Věděla jsem, co je to tam zač, tak jsem to odmítla,“ říká.