Paní Milena Holá pracovala většinu svého života jako zdravotní sestra. Když rodačka z Břevnova dokončila gymnázium, nastoupila do ČKD do Vysočan do chemické laboratoře, jelikož tam pracoval její otec. „Vůbec mě to nebavilo. Máma našla inzerát v novinách pro děvčata, která by si chtěla udělat školu na dětskou sestru. Tak mě tam přihlásila,“ vypráví.

Pražští pamětníci vzpomínají. Milena Holá. | Foto: Pavel Kopecký, Pražský deník

Po studiích však nastal problém, komunisté v 50. letech dávali absolventům nesmyslné umístěnky. „Byla to katastrofa. Byly tam se mnou holky z Mariánských Lázní, ty dostaly umístěnku do Prahy a my pražští zase do Mariánských Lázní. Já ji dostala do Benešova,“ říká.