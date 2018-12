/FOTOGALERIE/ Dokončení vnějšího Pražského okruhu i vnitřního Městského okruhu patří mezi priority nového vedení magistrátu v čele s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti). Podle opoziční ODS, která volby v metropoli vyhrála, si však koalice neví s okruhy rady. Občanští demokraté proto nabízejí pomoc: na čtvrtečním jednání zastupitelstva chtějí prosadit dvě usnesení, která urychlí přípravu dostavby obou okruhů.

„Dálniční obchvat staví ministerstvo dopravy prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic, takže to necháme na ŘSD a ministerstvu budeme držet palce, ať stavba jde co nejrychleji,“ prohlásil Hřib na Setkání s primátorem, které pořádal Deník minulý týden. Alexandra Udženija, šéfka pražských zastupitelů ODS a místopředsedkyně strany, se o tohle téma hodně zajímala. Přidali se i zástupci radnic dotčených městských částí.

Podle Udženije jsou obě stavby pro Prahu klíčové. „Většina stran si ve volebních programech a předvolebních debatách nedovolila zpochybnit trasu Pražského okruhu. Vnější obchvat kolem Prahy má sice na starost ŘSD, ale vedení hlavního města má na rychlost stavby významný vliv. Záleží ale na tom, jak ho chce nebo nechce uplatňovat,“ uvedla v tiskové zprávě.

Občanští demokraté se bojí toho, že noví radní budou chtít změnit plánovanou trasu Pražského okruhu. Spor se vede především o severní část obchvatu z Běchovic přes Satalice, Zdiby a Suchdol až na Ruzyň. „Je nutné prosadit nejvhodnější variantu. Je nezbytné maximálně odklonit zejména nákladní dopravu mimo území Prahy, aby došlo ke zlepšení ovzduší v hlavním městě,“ píše se v koaličním smlouvě s tím, že dopady na obyvatele mají být co nejmenší.

Zachovat trasu a vykupovat pozemky

„Chceme, aby se zastupitelstvo usneslo, že se obě stavby budou stavět v souladu s platným územním plánem a dalšími schválenými dokumenty. Pokud by se mělo znova uvažovat o různých variantách, dokončení obou okruhů by se opět posunulo - klidně i o deset let. To prostě nemůžeme dopustit,“ burcuje Zdeněk Zajíček, místopředseda zastupitelského klubu ODS.

Nejsilnější opoziční strana chce po Hřibovi a spol., aby začali jednat ohledně silničních staveb o výkupu pozemků ve zmiňovaných úsecích. „Pozemky by mělo město vykupovat také pod plánovanou trasou Městského okruhu. V případě vnitřního okruhu bychom chtěli, aby vedení města předložilo konkrétní plán prací a přípravy výstavby. V obou případech trváme také na tom, aby Rada hlavního města Prahy předložila konkrétní opatření, která zmírní dopady obou staveb v dotčených oblastech a stejně tak opatření, která zmírní dopady odkládání nebo blokování výstavby okruhů,“ dodal Zajíček.

Pirátská strana, Praha sobě a uskupení Spojené síly pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) se po volbách také dohodly, že by měl být jmenován koordinátor, který bude mít za úkol odblokovat stavbu Pražského okruhu. První úsek dálnice s označením D0 vznikl už v osmdesátých letech minulého století. V roce 2010 bylo zprovozněno spojení plzeňské D5 a brněnské D1. Zbývají ještě čtyři úseky, na webu svítí termín jejich dokončení v roce 2025.