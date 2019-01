Pražská MHD má být do roku 2025 bezbariérová, uvádí koncepce

Praha - Pražská hromadná doprava by měla být do roku 2025 plně bezbariérová. Vyplývá to z koncepce, kterou vypracovala komise rady hlavního města. Materiál má ČTK k dispozici. Plán počítá s výstavbou bezbariérových zastávek, nových výtahů ve stanicích metra i nákupem nízkopodlažních vozů.

Bezbariérový autobus. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Dokument musí ještě projednat magistrátní dopravní výbor, rada a zastupitelé. Na úpravy chce město ročně vynaložit 45 milionů korun. „Hlavním úkolem koncepce je koordinace všech zainteresovaných složek, tedy především dopravního podniku, Technické správy komunikací a městských částí. Na přípravě koncepce se aktivně podíleli i zástupci tělesně postižených, což považuji za velice důležité," řekl ČTK radní Jiří Pařízek (TOP 09). V metru koncepce navrhuje například výstavbu nových výtahů. V roce 2017 jsou plánovány ve stanicích trasy A Staroměstská či Náměstí Míru. O rok později má být výtah postaven ve stanici Jiřího z Poděbrad, v roce 2019 pak na Floře a do roku 2025 i ve stanicích Dejvická a Hradčanská. Zda se tak stane, bude ale záležet na finančních možnostech města a situaci dopravního podniku. Akustické orientační systémy Ve všech stanicích metra a na zastávkách tramvají musí být takzvané vodicí linky pro nevidomé a akustické orientační systémy. Nevidomý má u sebe přístroj, který mu ohlásí, jakým směrem je požadovaný výstup z vestibulu nebo která linka přijíždí. Podle materiálu je nutné obnovovat vozový park nízkopodlažními autobusy a tramvajemi a stavět sjezdy ze zastávek. „Stále jsou místa, kde jsou tři a více zastávek za sebou nepřístupné, tedy bariérové," píše se v koncepci. Upozorňuje na to, že je třeba koordinovat investice dopravního podniku a Technické správy komunikací, aby se už v budoucnu nestávalo, že zastávka nebo stanice metra je bezbariérová, ale na přilehlé křižovatce sjezd pro vozíčkáře chybí.

Autor: ČTK