Pražská MHD je jedna z nejlepších na světě, říká odborník. Pořád je co zlepšovat

Co je prioritou Svazu cestujících ve veřejné dopravě?

Naším cílem je zlepšovat kvalitu, rozsah a provázanost veřejné dopravy zejména z pohledu cestujících. Jedním z nástrojů, který pomůže zjednodušit cestování je zavedení společné jízdenky, která umožní lidem cestovat vlakem, autobusem i městskou dopravou po celé České republice v rámci jednoho systému, jako to mají například ve Švýcarsku. Tento návrh byl schválen v Bílé knize – Koncepce veřejné dopravy 2015-2020 ministerstva dopravy a pracuje se na tom.

Co tíží cestující nejvíce?

Nejčastěji zmiňované problémy cestujících patří nečistota ve vozidlech a na zastávkách, bezdomovci, nepravidelnosti, výluky a s nimi spojené přestupy navíc. Nejvíce ale lidi obvykle naštve, když jim spoj ujede. Hlavně, když by na sebe měly podle jízdního řádu navazovat, ale protože první má zpoždění, tak ten druhý na něj nepočká.

V Praze se teď nedávno řešilo uzavření Husitské ulice kvůli rekonstrukcím, které způsobilo značná zpoždění tramvají a kolabování dopravy. Jak by mělo město k rekonstrukcím přistupovat?

Údržba se nesmí podceňovat. Je samozřejmě nutné rekonstrukce a opravy dobře naplánovat, ale nakonec je lepší mít po nezbytně nutnou dobu dopravní omezení než pak řešit totální kolaps. Teď to vidíme například u Libeňského mostu, kde bylo potřeba přistoupit k jeho úplnému uzavření.

Jak to bude do budoucna s tramvajemi v Praze? Zmizí z pražských ulic klasické Tatry?

Cestování tramvají je v Praze velice populární, denně přepraví více než milion cestujících. Kupodivu podle průzkumu z roku 2009 byla tramvaj T3 značky Tatra stále nejoblíbenější vůz. Ale Pražané se mají na co těšit, protože nově dodávané vozy budou vybaveny klimatizací a také lze očekávat rozšíření terminálů pro prodej jízdenek přímo ve voze pomocí bezkontaktních bankovních karet.