Městská policie v hlavním městě se potýká s nedostatkem lidí, chybí jí 320 strážníků. Podle mluvčí MP Ireny Seifertové i náměstka primátora Petra Hlubučka je v Praze mnoho zaměstnavatelů a podstav trápí i Policii ČR nebo armádu.

„I přes velký konkurenční boj o stejné uchazeče máme za to, že se zájemců k pražské městské policii hlásí dostatek,“ říká Seifertová. „Bohužel většina z nich neprojde náročným výběrovým řízením. Strážník musí být nejen fyzicky zdatný, ale také psychicky odolný. Denně řeší mnoho konfliktních situací, navíc se zbraní,“ vysvětluje mluvčí.

Odcházejí i ti zkušení

Do letošního září bylo do výběrového řízení zařazeno 458 zájemců, úspěšně ho absolvovalo ale pouze 49 z nich. Nově je mezi nimi i jeden strážník mladší 21 let, ten si ovšem na služební zbraň ještě počká.

Za první pololetí roku 2018 nastoupilo k pražské Městské policii 32 strážníků a pracovní poměr ukončilo 64 strážníků. „Z uvedených čísel je patrné, že navzdory zavedeným benefitům se vedení MP Praha i odpovědným zastupitelům hlavního města nedaří naplnit početní stav a hlavně udržet stávající, vesměs zkušené strážníky,“ říká Vratislav Novák z odborové organizace Unie bezpečnostních složek.Mezi hlavní důvody podle něj patří absence kariérního řádu.

Lepší služebny a vybavení

Zabránit odlivu zkušených strážníků a přilákat ty nové by chtěl i náměstek primátora Petr Hlubuček, který má bezpečnostní složky na starosti. „Dlouhodobě probíhají náborové kampaně a snažíme se strážníkům vyjít vstříc i benefity a možností bydlet na ubytovně nebo získat služební byt,“ prozradil Hlubuček. „Zlepšujeme také jejich služebny a vybavení, v novém roce plánujeme třeba nákup nových zbraní,“ dodal náměstek primátora.

Současný hrubý nástupní plat strážníka se podle Hlubučka pohybuje kolem 36 tisíc korun a po deseti letech služby dosáhne od Nového roku až na 44 tisíc, k jeho výši pomáhají i četné benefity.