Koupaliště na startu léta: Skáčeme radostí, že už je konečně krásně

Léto dorazilo do Česka se vší parádou a minimálně do čtvrtka by podle předpovědi měly vydržet teploty atakující tropickou třicítku. Provozovatelé pražských koupališť, kempů a sportovišť jsou na start nové sezony připraveni.

Autor: Michael Bereň