Pražská koalice ukázala program opozici. Vágní, šité horkou jehlou, zní z ANO

/INFOGRAFIKA/ Programové prohlášení vznikající městské rady má zhruba dvojnásobek textu oproti stejnému dokumentu dosluhující „pražské vlády“. Na 32 stranách představuje tříčlenná koalice své cíle podrobně zejména v dopravních tématech, bytové nebo sociální politice.

Nové vedení v čele s budoucím primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) chce řešit problémy Prahy širokou spoluprací mezi radními a na základě důkladných analýz. „Vytvoříme dopravní koncepci města odpovídající 21. století tak, aby byl co nejdříve, efektivně a v souladu s ekonomickými možnostmi města dokončen Městský okruh a další důležité dopravní stavby,“ konstatuje text programu v úvodu „dopravní sekce“.

Podle nastávajícího radního pro dopravu Adama Scheinherra (Praha sobě) potřebuje Praha investovat do dopravní infrastruktury 20 až 30 miliard korun. „Na konci našeho volebního období by měl být hotový aspoň jeden nový most (Dvorecký) a další (Rohanský) připravený ke stavbě. Naším cílem je zahájit stavbu metra D a posunout projekty k vnitřnímu i vnějšímu okruhu,“ prohlásil Scheinherr.

Program slibuje podle očekávání také odblokování bytové výstavby. „Chceme zásadně urychlit výstavbu bytových domů, zejména odblokováním velkých rozvojových území a revitalizací brownfieldů (např. Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov, Smíchovské nákladové nádraží a další), a to na základě podrobnější územně plánovací dokumentace,“ dočteme se v kapitole věnované bydlení.

Kmotrovský přístup

Volební lídr hnutí ANO, které přechází z dominantní strany na magistrátu do opozice, označil programové prohlášení po jeho prvním shlédnutí za „vágní, nedomyšlené a šité horkou jehlou“. Petr Stuchlík také vidí jako problematický konkrétní závazek k zahloubení ulice V Holešovičkách. „Prodlouží to dostavbu městského okruhu o zhruba tři roky,“ tvrdí Stuchlík.

ANO a zejména ODS navíc kritizují neúčast dvou ze tří volebních lídrů v nové Radě. „Pan Pospíšil a Čižinský budou působit jako zákulisní instruktoři bez politické, ale i případně trestní odpovědnosti. To považujeme za skandální a v podstatě kmotrovský přístup. Je to zásadní překážka, kvůli které tuto radu nepodpoříme,“ uvedl exprimátor Bohuslav Svoboda (ODS).

Jiří Pospíšil (Spojené síly pro Prahu) ovšem trvá na tom, že jeho uskupení cíleně vysílá do Rady odborníky namísto profesionálních politiků. Sám Pospíšil navíc bude šéfovat kromě zastupitelského klubu také magistrátnímu výboru pro evropské záležitosti. Časovou i obsahovou neurčitost některých cílů slibuje budoucí koalice napravit upřesňováním časových rozvrhů v rámci pravidelných hodnocení a plánů koalice na každý půlrok.

Rámcové prohlášení

„Připomínky opozice navíc bude možné zapracovat do programového prohlášení před jeho pondělním podpisem a i poté jako jeho přílohy,“ ujistil příští primátor Zdeněk Hřib. Podle nastávající radní pro legislativu Hany Marvanové je prohlášení rámcové už ze své podstaty a nijak se v tom neliší od jiných takových dokumentů.

„Koaliční program je rámcem. Podrobnosti budou předmětem realizace těch bodů. V řadě případů jde o záměry, které teprve získají konkrétní podobu. Za tři týdny nelze napsat detailní jízdní řád, který bude stejně záviset na diskusi s odborníky,“ řekla Marvanová. ODS i ANO už každopádně avizovaly, že podpoří klíčové projekty územního rozvoje i dopravy. Ustavující schůze zastupitelstva je svolaná na příští čtvrtek. Nový městský sněm by měl zvolit primátora i desítku radních.