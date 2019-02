S velkou pompou na začátku února prezentovala veřejnosti Rada hlavního města Prahy půlroční plán aktivit. Všech jedenáct zástupců koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) učinilo podle primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) závazek vůči občanům. Ale opozice kritizuje. ODS chybí konkrétní kroky a jejich termíny. Podle ANO je nová magistrátní rada koalicí „novinových titulků“.

„Na konci června si každý může zkontrolovat, jestli jsme pro Prahu udělali to, co jsme slíbili,“ napsal primátor Hřib na své facebookové stránky a přidal výčet plánů jednotlivých radních. Jsou tam opravy mostů, příprava metra D a okruhů, půl miliardy korun pro městské části, koncepce bytové politiky (až do roku 2040), ukončení bezdomovectví rodin s dětmi, rozklikávací rozpočet Prahy, rekonstrukce Staroměstské tržinice či celopražská kulturní spolupráce. Hřib pak připraví v rámci své gesce informatiky koncepci digitalizace úřadu a zajistí audit běžících projektů v IT oblasti.

„Kolegové si vytyčili nemalé cíle, ale já jsem pevně přesvědčen, že budou splněny. Již teď je vidět, jak koalice naplno a precizně pracuje. Došlo k vyřešení nejedné problematiky. Zdůraznil bych například dohodu s Ministerstvem dopravy České republiky na zahájení výkupu pozemků vnějšího okruhu i bez nutnosti územního rozhodnutí nebo vyplacení odškodného obětem Trojské lávky,“ uvedl Hřib v tiskové zprávě pražského magistrátu.

Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil si pochvaluje ještě ukončování nájemních smluv nepoctivým směnárnám v centru metropole či návrh zvýšení rizikového příplatku pro strážníky. „Věřím, že i další měsíce povedou k rozvoji města a Pražané nebudou litovat své volby,“ dodal volební lídr subjektu několika stran s názvem Spojené síly pro Prahu.

A kde je parkování? ptá se ODS

„V gescích Prahy sobě se budeme soustředit na témata od výkupů zelených pásů klíčového úseku Pražského okruhu mezi dálnicemi D1 a D11 zmírňující hluk pro Pražany v okolí, přípravy oslav Sametové revoluce a březnového pietního aktu u příležitosti 75 let od největší masové vraždy československého obyvatelstva v Osvětimi, přes podporu dárců krve zachraňujících životy a pěstounů pečujících o ty nejzranitelnější až po vdechnutí života do oblíbených volnočasových míst Výstaviště a Pražské tržnice. Všechny tyto kroky jsou na velmi dobré cestě i díky spolupráci v rámci koalice. Vážíme si otevřeného jednání a nasazení, díky kterým je koalice skutečnou koalicí změny,“ tvrdí starosta Prahy 7 a zastupitel Jan Čižinský, který uspěl loni v říjnu s kandidátkou pod značkou Praha sobě.

Vítězná ODS však se slovy tří koaličních lídrů nesouhlasí. Pondělní prezentace městské rady podle opoziční strany není zásadním plánem priorit, které by zlepšily život Pražanů. „Jedním ze zásadních problémů v Praze je parkování, a to v prioritách zcela chybí, stejně jako výstavba dalších P+R parkovišť. Každý den do Prahy přijíždí tři sta tisíc řidičů za prací a potřebují někde zaparkovat,“ řekla Alexandra Udženija, předsedkyně pražských zastupitelů za ODS.

Neřeší se Libeňský most

Občanští demokraté vyčítají například náměstkovi pro dopravu Adamu Scheinherrovi (Praha sobě), že v plánu aktivit chybí informace o stavbě vnitřního okruhu, Radlické nebo Vysočanské radiály. „Zcela se nám z priorit vypařila otázka Libeňského mostu, která byla klíčovým tématem Prahy sobě,“ podotkla Udženija trochu ironicky. Scheinherr totiž v minulosti aktivně vystupoval proti demolici mostu spojující Libeň a Holešovice, který byl loni kvůli havarijnímu stavu uzavřen.

Hnutí ANO, které mělo předchozí primátorku Adrianu Krnáčovou, se k opoziční kritice ochotně přidalo. Současné vedení hlavního města prý odmítá řešit zásadní problémy Prahy. „Je to úsměvné. Klíčová témata se řeší jen okrajově, respektive se pokračuje pouze v tom, co už bylo připravené. V podstatě jen oznámili už oznámené. Tato koalice stále představuje různé plány a záměry, ale reálná práce vidět není,“ hodnotí předseda zastupitelského klubu a poslanec Patrik Nacher.

Podle Nachera radní prezentují pouze mediálně atraktivní věci s nulovým dopadem na řešení skutečných potíží metropole. „Pouze byla odložena oprava rozpadajícího se Libeňského mostu do dalšího funkčního období a město má nového nočního starostu, jehož náplň práce nezná ani on sám,“ doplnil Nacher. S novou magistrátní funkcí nesouhlasí ani ODS, která navrhuje vyšší investice do městské policie.