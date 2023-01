Lidé ve vážném stavu se mohou nechat odvézt, kam si přejí. Pomohou záchranáři

Podle osobních trenérů je dobré vytyčit si dosažitelné cíle. Lidé často chybují v tom, že si v rámci novoročních cílů uloží víc, než dokáže tělo unést. To je demotivuje, a proto přestanou do fitness center po pár měsících chodit. „Je potřeba si to správně nastavit v hlavě a určit si celoroční režim a program,“ vysvětluje pražský osobní trenér Roland Gergela a dodává, že není nutné chodit třikrát týdně do fitka. Variantou může být procházka, plavání, kolo nebo běhání. Doporučuje trpělivost a pohyb nevzdávat. I on potvrzuje, že nápor po Vánocích bývá vždycky velký, ale po prvních dvou až třech měsících pomalu opadá.

Roste cena energií

Trochu jinou zkušenost má trenérka Michaela Pelikán. Podle ní se opadávání tak zvaných ledňáčků v posledních třech letech snížilo na minimum. „Lidi se hlásí v průběhu celého roku a okolo Vánoc ten výkyv není tak silný. Ani fitka nebývají v lednu tolik natřískaná ledňáčky, jako vždycky byla,“ uvádí Pelikán. Vliv na odlišnou situaci má i nárůst energií a epidemie chřipky. „Klienti se hlásili už v listopadu, ale odpadávají spíš kvůli financím a všeobecnému zdražování,“ myslí si Pelikán. Podobně jsou na tom i ostatní pražská fitness centra. Některá musela od ledna mírně navýšit ceny. Zájemci si proto nakupovali pemanentky na začátek roku už v listopadu nebo si je nadělili k Vánocům.

Přichází senioři a náctiletí

Po vlně covidu začínají projevovat zájem o cvičení ve fitness centrech také senioři a dospívající z řad náctiletých. Do Čech tak pomalu přichází trend ze zahraničí. „Snažíme se seniorům ukázat, že se na ně ve fitku nikdo nebude koukat špatně. Spíše se jim naopak bude věnovat. Můžou se zapojit do cvičení na kardiotrenažéru, skupinových lekcí, funkčních tréninků nebo do cvičení na bolavá záda,“ doplňuje Vilímek s tím, že nezřídka jsou ve fitku k vidění i klienti 60 a 70 plus. Náctiletí jsou zase motivování různými videi nebo rodiči, kteří často přijdou do fitness center s nimi. Trenéři se shodují, že fitnes není sprint, ale maraton. Je to životní styl, kterému je potřeba dát víc, než jen první měsíc a výsledek se potom dostaví. V dnešní době už si ale lidé prý více uvědomují, že to není jen o tom vypadat dobře z fotek na instagramu, ale důležitější je cítit se dobře a předcházet civilizačním nemocem.

K pokousanému cyklistovi záhy na okraji Prahy přibyl i pokousaný strážník