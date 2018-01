Pražská botanická zahrada zve na noční prohlídky skleníku Fata Morgana

Od poloviny ledna do druhé poloviny března pořádá botanická zahrada v Troji večerní prohlídky ve skleníku Fata Morgana.

„Večerní prohlídky jsou u našich návštěvníků velmi oblíbené. Zvlášť velký zájem je o ty, které probíhají v době konání výstavy orchidejí. Každou zimu si skleník Fata Morgana po setmění prohlédne více než jeden a půl tisíce návštěvníků,“ řekl Bohumil Černý, pověřený řízením Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Noční rostliny i tropické žabky

Večerní prohlídky probíhají od 12. ledna do 24. března, v lednu vždy v pátek od 18.00, v únoru v pátek a v sobotu od 18.00 a v březnu v pátek a v sobotu od 18.50. Místo je však nutné si zarezervovat předem na www.botanicka.cz.

Během večerních prohlídek mohou návštěvníci obdivovat vůně květů lákající noční motýli k opylování. K takovým rostlinám patří i hymenokalisy, vlhkomilné druhy z močálů a okolí říčních ramen Střední a Jižní Ameriky. V noci také ožívají tropické žabky druhu bezblanka skleníková (Eleutherodactylus planirostris). „Jedná se o malé nenápadné žabky pocházející z Kuby, Baham a Kajmanských ostrovů. Jsou zajímavé hlavně svým velice hlasitým nočním projevem. Další jejich zvláštností je, že se z jejich vajíček líhnou rovnou malé žabičky veliké asi jako čočka,“ uvádí Martin Dvořák, který je kurátorem tropických rostlin.

12. 1. – 24. 3. 2018 ve skleníku Fata Morganaleden – pátky od 18 hodin

únor – pátky a soboty od 18 hodin

březen – pátky a soboty od 18:50 hodin



Vstupné

Dospělí: 200 Kč/osoba

Studenti do 26 let, děti do 15 let: 100 Kč/osoba

Děti 3–5 let: 50 Kč/osoba

Děti do 3 let: zdarma

Platba je možná pouze na místě. Na tuto akci se nevztahuje žádná sleva pro ZTP, ZTP/P či důchodce ani permanentky!

Pro přístup ke skleníku není pro špatnou schůdnost vhodné využít úvozovou cestu od Bohnic.



Zdroj: Botanická zahrada Praha