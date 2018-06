Praze zoufale scházejí učitelé. Magistrát je „loví“ na benefity

Ministerstvo školství slibuje růst tarifních platů, magistrát posílá peníze na odměny a přiděluje byty. Přesto se do vyučování nikdo nehrne a školy mají problém sehnat pedagogy. V kombinaci s baby boomem vznikla v Praze kritická situace.

Po dvouměsíčních letních prázdninách přišly opět 4. září do škol děti, některé poprvé. Prvňáčci přišli i do ZŠ Praha 7 na Strossmayerově náměstí.Foto: Deník / Divíšek Martin

Na nedostatek kvalifikovaných učitelů ředitelé upozorňují už dlouho. Rodiče dětí z libeňské Základní školy Bohumila Hrabala nyní dopady pocítili v reálu. Aby měl kdo učit budoucí prvňáky, rozpouští se několik tříd a děti budou přerozděleny do jiných kolektivů. Opatření se týká i současných žáků prvních tříd. Ti si budou muset po roce zvykat na nové kantory i spolužáky.

"Důvody, proč to musí být zrovna naše třída, nám nikdo pořádně nevysvětlil. Prostě nejsou učitelé, je to definitivní, tečka," svěřila se matka jednoho z dětí (jméno zveřejnit nechtěla, redakce ho ale zná).

Plakala půlka třídy

Koncem minulého týdne se děti dozvěděly, do jaké třídy bude kdo zařazen. "Dcera vyprávěla, že plakala půlka třídy. Při přerozdělování se prý zohledňoval i počet chlapců a dívek v nových třídách, sympatie dětí ke konkrétním učitelům. Muselo to být těžké," dodala matka.

Zdůraznila však, že tím rozhodně nelze omluvit už samotný fakt, že k něčemu takovému muselo dojít. V současných pěti třídách je po dvaceti a jednou po devatenácti žácích. Rušit se bude dvacetičlenná třída. Kromě prvňáků by měla být rozpuštěna ještě jedna třída ve čtvrtých ročnících a není jasné, zda tím výčet končí.

Řešení? Zkrácené úvazky

Ředitelka školy Irena Trojanová to odmítla komentovat. "Organizační uspořádání školy a personální zabezpečení je věcí školy a dotčeným osobám jsem celou záležitost podrobně vysvětlila v rámci třídních schůzek. Pokud mají rodiče další dotazy, mohou se na mě obrátit," sdělila Trojanová Pražskému deníku.

Situace podle ní vznikla kvůli nedostatku učitelů v Praze i zbytku republiky. "Stát garantuje základní vzdělávání, odpovědnost za jeho zajištění legislativně přesunuje na ředitele škol, ale nevytváří pro to podmínky. Dle mého názoru by akutní nedostatek vyřešila možnost studentů pedagogických fakult z vyšších ročníků jít na zkrácené úvazky do škol," navrhla Trojanová.

Úřad doufá, že pomůže zvýšení platů

Ministerstvo školství se k jejímu návrhu na dotaz Pražského deníku nevyjádřilo. Očekává, že by se situace mohla změnit po plánovaném zvýšení platů jak pedagogů, tak i ostatních pracovníků ve školách. "Předpokládáme, že zlepšení úrovně odměňování může tyto odborně kvalifikované učitele, kteří z praxe odešli, přimět k tomu, aby se do školství vrátili," řekla mluvčí resortu Jarmila Balážová.

Pro letošní rok byly platové tarify navýšeny o 15 procent u učitelů a o deset u ostatních pracovníků. "Pro příští rok závisí konkrétní zvýšení na vyjednávání o rozpočtu na rok 2019. Podle vyjádření ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by se měl tarifní plat pedagoga v příštím roce zvýšit alespoň o 10 procent a ostatní prostředky by měly směřovat do nenárokových složek," informovala Balážová.

Služební byty a stipendia

Učitele se snaží dle radní pro školství Ireny Ropkové (ČSSD) udržet i hlavní město. Nabízí jim možnost získat nájem v městském bytě, aby kvůli vysokým komerčním nájmům a kupním cenám nemovitostí neodcházeli z oboru. "Pro tyto účely bylo vyhrazeno dalších 200 bytů, které se podařilo již téměř všechny obsadit," oznámila radní.

Na odměny učitelům město vyčlenilo z letošního rozpočtu 600 milionů korun. Polovinu pro své školy, druhou pro školy zřizované městskými částmi. I kvůli nedostatku školních kuchařů zavedlo město stipendijní program pro žáky středních škol, kteří docházejí na praxi do školních jídelen.