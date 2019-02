Městská část v souvislosti s poklesemtrvalepřihlášených osob může mít v příštím volebním období méně zastupitelů. Informoval o tom starosta městské části Oldřich Lomecký (TOP 09).

Radnice vychází ze závěrečné zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) ke sčítání obyvatelstva, které se konalo v loňském roce. Přestože celkovýpočetobyvatel podle průzkumu za uplynulou dekádu vPraze1 stoupl z necelých 35.000 na zhruba 37.000,počettrvalepřihlášených rezidentů klesl pod klíčovou třicetitisícovou hranici. "Je to jen 27.040 lidí. Poklesem pod hranici 30.000 tak v příštím volebním období hrozí, že radnice bude mít ze zákona méně zastupitelů," uvedl Lomecký.

Lidé otálí

S nahlášenímtrvalého pobytu otálí zhruba 27 procent rezidentůPrahy1. V souvislosti s nepřihlášenými rezidenty je na tomPraha1 v porovnání s ostatními městskými částmi nejhůře. VPraze 2 nemá dlouhodobý pobyt 18 procent tamníchobyvatel, nesrovnatelně lépe jsou na tom naopakPraha 16 (šest procent) čiPraha 4 (devět procent). V hlavním městě je pak v průměru bez odpovídajícíhotrvalého bydliště asi 11 procentobyvatel.

Radnice si nastalou situaci vysvětluje nejen laxností občanů a neznalostí legislativy, ale také nevůlí majitelů domů. Ti se podle Lomeckého nájemníkům obávají povolitpřihlášenítrvalého pobytu, aby to neztížilo vypovězení nájemní smlouvy. "Tyto obavy jsou mýtus.Trvalý pobyt žádné tyto podmínky nemění (…) Těch 10.000 lidí beztrvalého pobytu tady prokazatelně žije, bydlí tady, užívají chodníky a služby. Budeme proto usilovat o to, aby siPrahu1 jakotrvalé bydlištěpřihlásili," uvedl starosta. Podle něj by nepřihlášenéobyvatelePrahy1 mělo motivovat zejména to, že rezident má například nárok na levnější parkovací kartu.