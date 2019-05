V Praze je nyní 31 180 obecních bytů. Z toho 23 423 bytů spravují městské části a zbylá čtvrtina, tedy 7757 bytů, je ve správě magistrátu. Na jeden obecní byt tak v Praze připadá 42 obyvatel a obecní byty tvoří přibližně pět procent z celkového objemu bytového fondu. K letošnímu 31. březnu bylo volných téměř dva tisíce obecních bytů, z toho 700 jich vlastní magistrát. Vyplývá to z magistrátní analýzy.

Ze dvou tisícovek volných obecních bytů jich bylo možné nabídnout nájemníkům 265, protože převážná část není způsobilá k bydlení. To je většinou zapříčiněno špatným technickým stavem. Drobnější opravy s náklady do 100 tisíc korun bude nutné udělat u 941 bytů, v případě 897 bytů odhadované náklady na opravy tuto částku převyšují. Do oprav bytů je tak nutné vložit několik set milionů korun.