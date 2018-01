Pražany čekají od zítřka velké změny v parkování

Od čtvrtka platí v metropoli nové placené zóny v Praze 3 a 7. Od 1. února také skončí parkování u přechodů

Do nového systému zón placeného stání se od čtvrtka připojí přes 25 tisíc parkovacích míst v Praze 3 a 7. Na rozdíl od obyvatel jiných městských částí nepůjde pro obyvatele o velkou změnu, za parkování zde platí už delší dobu. Změnu pocítí hlavně návštěvníci těchto čtvrtí. V červenci se má do systému připojit ještě Praha 4, další rozšiřování přichází do úvahy až po komunálních volbách.

Přibudou fialové zóny

Obyvatelé obou městských částí nemusí kvůli přechodu na nový systém dělat nic, jejich povolení k parkování automaticky přechází na elektronický systém. Změní se ale systém značení: ke klasickým modrým přibudou fialové zóny, které značí místa, kde mohou parkovat návštěvníci a rezidenti dohromady. Naopak končí zcela zelené zóny jen pro návštěvníky. Svislé značení všech parkovišť je hotové, někde ale chybí ještě samotné „čáry“ na asfaltu.

Volné místo pět metrů před přechodem

Díky novému vyprojektování zón došlo k zásadní změně i v parkování u přechodů. Nově bude vždy volné místo pět metrů před přechodem pro chodce pro zvýšení jejich bezpečnosti. Zmizelo tak zhruba jedno procento parkovacích míst, ta se ale našla jinde. Kompletní plán nových zón je na městském webu www.parkujvklidu.cz.

Změna systému pro obyvatele znamená ještě jednu změnu. Podle zákonů od 1. února nesmí mít za předním sklem svoji kartu potvrzující zaplacené rezidenční parkování. „Čistě podle zákona tam už nesmí být, protože končí její platnost a neplatná karta může být policistou vyhodnocena jako objekt, který může omezit výhled z vozidla,“ řekl vedoucí oddělení organizace dopravy pražského magistrátu Libor Šíma.

Vůz s kamerami bude odhalovat neplatiče

Místo pochůzkářů zkoumajících platnost papírových karet a lístků bude ulicemi projíždět vůz s kamerami, který ověří, zda mají lidé zaplacené parkování, nebo ne. Strážníci se tak budou moci více zaměřit na problémové lokality a notorické neplatiče.

K rozšiřování má dojít ještě v Praze 4. Město se s městskou částí už dohodlo na ostrém startu systému od 1. července. Právě Praha 4 je jedním z posledních útočišť bezplatného parkování v Praze. Podle Petra Horského z firmy M. O. Z. Consult, která zóny projektuje, by mohlo z ulic Prahy 4 zmizet až pět tisíc aut. „Na některých místech je parkování zcela neregulované a živelné. Aby mohlo dojít k označení zón, bude nutno dočasně provést zákazy parkování, nebo využít jarní blokové čištění,“ dodal Horský.

Bezplatné parkování v carsharingu

V případě Prahy 4 by mělo vzniknout navíc nové parkoviště P+R v Kongresovém centru. Do rady města míří materiál, který počítá s pronájmem 300 míst v Kongresovém centru. Denní sazba bude 80 korun, přes noc 500 korun. Město s velkou pravděpodobností bude parkoviště dotovat. Za jedno státní zaplatí 1705 Kč měsíčně.

Velkou změnou je i náběh systému bezplatného parkování pro auta v takzvaném carsharingu. Podle nového modelu budou smět auta stát kdekoliv po Praze na zónách placeného stání, aniž by museli provozovatelé platit parkovné.

Výhody je po registraci do systému

Bude se to ale týkat jen aut, která budou v registrována v městském systému carsharingu a která může kdokoliv z veřejnosti využít.

Bezplatné parkování se bude týkat jen při „čekání“ na využití auta. Pokud auto řidič odstaví a dál ho bude podle systému používat, bude platit parkování jako návštěvník. Aktuálně je v Praze registrováno v systému takzvaného plovoucího carsharingu zhruba 250 vozů.