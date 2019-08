V pražských ulicích ubývá hříšníků, kteří sedají za volant pod vlivem alkoholu. Jak dokládají statistiky odboru dopravně správních činností magistrátu, v roce 2010 se opilí řidiči v Praze dopustili 1671 přestupků, o osm let později to bylo jen 1013. Jedná se ale pouze o přestupky. Pokud šofér nadýchá více než jedno promile, dopouští se už trestného činu a případ řeší soud.

Návykové látky jsou dostupnější

Přibývá ale těch, kteří sedají za volant pod vlivem drog. Zfetovaní řidiči v roce 2010 spáchali 501 přestupků, v roce 2018 pak už 1306. „Dnes jsou návykové látky dostupnější, jsou levnější než alkohol,“ vysvětluje ředitel dopravního odboru Milan Hubka. Kvůli nutnosti vypracovat znalecké posudky je také těžší přítomnost látky v krvi řidiče prokázat.

Celkem motoristé v Praze za minulý rok napáchali 148 116 dopravních přestupků, drtivá většina hříšníků nejčastěji překračovala povolenou rychlost a parkovala v modrých zónách.

Výrazný nárůst přestupků od roku 2013 je přičítán změně legislativy. „Vznikla odpovědnost provozovatele vozidla. Přestupky byly do té doby odkládány z důvodu osoby blízké,“ říká Hubka. Na tu provinilci sváděli především nesprávné parkování a překročení povolené rychlosti.

„Lidé zjistili, že obcházet pravidla je nesmyslné, a začali více přestupky platit. Rovněž více dodržují pravidla provozu,“ vysvětluje Hubka mírný pokles čísel v posledních letech. Podle něj Pražané také jezdí naučené cesty a dávají si větší pozor na měřicí radary.

Přesune se agenda na městské části?

Ministerstvo dopravy navrhuje, aby v Praze dopravní přestupky řešily jednotlivé městské části, a magistrát se zabýval jen odvolacími řízeními. Podle novely zákona o silničním provozu, která leží v současnosti ve sněmovně, se agenda přesune na 57 městských částí. Ty by s tím ale mohly mít problém.

„Jde o to, zda by se s tím jednotlivé městské části vypořádaly. Řešily by agendu, kterou se nikdy nezabývaly,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).