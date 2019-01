Pražané se ženou do svateb, radnice přidávají termíny a zkracují ceremonii

/INFOGRAFIKA/ Nejvíce obřadů se odehrává mezi květnem a zářím. Kdo plánuje svatbu na letošní léto, neměl by s rezervací termínu dlouho váhat. Počet sňatků stoupá podle dat Českého statistického úřadu posledních šest let. V roce 2017 vykonaly pražské matriky více než 6600 obřadů, o dva roky dříve to bylo něco přes 6 tisíc obřadů.

„Zvýšený zájem o sňatky pociťujeme každým rokem více, snoubenci mají hlavně zájem o netradiční místa a mimořádné termíny,“ uvedla mluvčí Prahy 5 Markéta Drešlová. Šaty, prstýnky, selátko. Svatební dny v Praze pomáhají s přípravami na den D Přečíst článek › Tamní matrika už sezdávala partnery například v plavební komoře na Smíchově. Některé požadavky snoubenců jsou však za hranicemi toho, co je úřad ochoten skousnout. „Odmítli jsme sňatek na hřbitově z důvodu narušení piety,“ vysvětlila Drešlová. Ve třetí městské části se letos rozhodli zkrátit délku ceremonií v parku Rajská zahrada, aby se dostalo na více párů. Místo jedné hodiny bude na obřad vyhrazeno 45 minut, úředníci tak stihnou za letní sezonu o deset svateb více. Radnice také vyhradily pro obřady v tomto parku oproti loňsku jeden den navíc. V oblacích, na nádraží i v jeskyni „Od roku 2016 lze uzavřít sňatek v observatoři Tower Park Praha ve výšce 93 metrů nad zemí. Dalším zajímavým místem, kde se vloni na území Prahy 3 oddávalo, bylo Nákladové nádraží Žižkov,“ zmínila mluvčí Prahy 3 Michaela Luňáčková. Značný zájem o obřady pociťuje i Praha 7. Podle mluvčího radnice Martina Vokuše je to způsobeno zřejmě také tím, že je v jejím obvodu mnoho zajímavých venkovních míst vhodných pro svatební slib. Lidé z nových bytů čekají na slíbené supermarkety. Zatím marně Přečíst článek › „Snoubenci si často podávají žádost o uspořádání svatebního obřadu mimo obřadní síň či mimo řádný termín schválený radou. Pokud je to kapacitně v našich silách, snažíme se jim vyhovět,“ řekl mluvčí sedmičky. Páry se rády nechávají oddávat v zoologické zahradě, populární je také střecha Národního zemědělského muzea na Letné. „Mezi neobvyklá místa, kde jsme obřady dělali, patří například Planetárium nebo Křižíkova fontána na Výstavišti,“ doplnil Vokuš. Na větší zájem snoubenců se letos připravují i v Praze 8. Loni byla totiž rozkopaná Zenklova ulice, která je příjezdovou cestou k Libeňskému zámku, v němž se nachází obřadní síň. Letní termíny rychle mizí Naopak stabilní počet svateb mají už několik let ve druhé městské části. Nejčastěji oddávají na Novoměstské radnici a také v Havlíčkových sadech. „Pravidelně se konají svatební obřady v romantickém Viničním altánu a v Pavilonu. Neobvyklým svatebním místem v tomto parku je umělá jeskyně Grotta,“ vyjmenovala Martina Klapalová z úřadu Prahy 2. Vila Bertramka národní památkou? Ano. Ministr Staněk podá návrh Přečíst článek › Pokud chtějí snoubenci svatbu v letních měsících, měli by si termín rezervovat se značným předstihem. Na mnoha radnicích si ho lze zamluvit už na podzim předcházejícího roku. Kdo plánuje sňatek na toto léto, má ještě pořád šanci, volné termíny zatím na většině městských částí jsou. Neměli by však vyčkávat příliš dlouho. „Termíny doporučujeme objednávat s dostatečným předstihem, na letní měsíce nejlépe již začátkem tohoto roku,“ potvrdila mluvčí Prahy 5 Drešlová. Mimo svatební špičku bývá volných termínů více a snoubenci mohou pořádat veselku skoro ze dne na den.

Autor: Eva Brendlová