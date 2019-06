Bydlet v hlavním městě je stále lákavé. Počet obyvatel metropole přibývá. I když pomalejším tempem, než tomu bylo v předchozích letech. Počet Pražanů se za první čtvrtletí letošního roku zvýšil o 550 lidí, nyní tak zde žije přesně 1 309 182 obyvatel, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ). Ve stejném období minulého roku ale v Praze přibylo 2316 osob.

Z oslavy 140 let porodnice U Apolináře v Praze. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný

„Není to ale dramatický pokles. Stěhování kolísá v souladu s tím, kolik sem politická reprezentace pouští lidí,“ komentuje údaje profesorka demografie Jitka Rychtaříková z Karlovy univerzity. „Polevilo naopak stěhování z Prahy do Středočeského kraje, letos je saldo obrácené,“ dodává Rychtaříková s tím, že to může souviset s utlumením stavebního boomu a růstem cen bydlení v okolí Prahy.