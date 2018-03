Pražané se mohou projet v novém páternosteru. Využijí ho hlavně studenti práv

Výroba - Výroba Elektrotechnici a technici energetici 30 000 Kč

Ostatní inženýři elektronici Inženýr elektronik AKUSTIK. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, 155 00, Za Mototechnou č.p. 1114/4, Kontakt: Hegerová Martina, e-mail: mhe@noliac.com, Electrical engineer - acoustics, Qualifications:, Master degree – in electronics, acoustics or physics, Good communication skills, PhD or practical experience is an advantage, ISO 9001 knowledge is an advantage, PC skills are required, Technical and manual skills are required, English language – at least at communication level is required, Fast learning skill of new things is required, Strong interpersonal skills, Job description – the electrical engineer:, Will participate in developing the company products and quality improvement, , Creates, administrates and checks technical documentation, , We offer:, Diversified work in a very specific branch of industry, Full-time work , Work in a smaller company with cross-border activities, Interesting financial appreciation according to personal skills, Immediate beginning at work. Pracoviště: Noliac systems s.r.o., Za Mototechnou, č.p. 1114, 155 00 Praha 515. Informace: Martina Hegerová, .