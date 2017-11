Pražané se mohou nechat zdarma otestovat na HIV a žloutenku

Pražští hygienici se zapojí do osvětové kampaně Evropský týden testování HIV a žloutenky. Akce proběhne v mnoha státech Evropy včetně České republiky. Zájemci se budou moci nechat příští týden zdarma otestovat na HIV infekci a žloutenku typu B, C. Ve čtvrtek o tom na svých stránkách informovali hygienci.

HIV tester. Ilustrační foto. Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/CHROMORANGE / Bilderbox

Akce se bude konat od pondělí 20. listopadu do čtvrtka 24. listopadu na osmi místech v hlavním městě. „Tuto aktivitu velmi vítáme, a proto se k ní připojujeme. Zároveň vyzýváme obyvatele Prahy, kteří mají jakékoli pochybnosti, k aktivní účasti na této důležité preventivní akci,“ říká Zbyněk Boublík, mluvčí Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Něco ze statistik

Evropský týden nabízí příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Nechat se otestovat může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku HIV infekce, ať už prostřednictvím nechráněného pohlavního styku, či kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog.

Ke 30. září letošního roku bylo na území Prahy evidováno 1 509 HIV pozitivních lidí. Od ledna do konce září bylo v metropoli nově diagnostikováno 91 nových HIV případů. Od začátku roku do 10. listopadu bylo v Praze nahlášeno 39 případů onemocnění žloutenkou typu A, 54 typu B, 41 žloutenkou typu E. Nejvyšší počet onemocnění byl hlášen u žloutenky typu C, kde se počet nemocných pohybuje kolem 96.

Seznam testovacích míst v Praze

Název organizace: Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Red Ribbon z. s.

Datum a čas testování: 20. 11. – 24. 11. 2017 od 9:00 do 19:00

Místo/adresa: Státní zdravotní ústav, budova č. 3, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

Anonymní testování na HIV, HBV, HCV a testování na syfilis ze žilní krve pro širokou veřejnost, muži mající sex s muži, injekční uživatelé drog, sexuální pracovníci



Název organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Datum a čas testování: 20. 11. – 24. 11. 2017 vždy od 7:30 do 11:30

Místo/adresa: Dittrichova 17, 120 00 Praha 2 (budova Krajské hygienické stanice)

Anonymní testování na HIV, HCV, HBV ze žilní krve pro širokou veřejnost, injekční uživatele drog, muže mající sex s muži a sexuální pracovnice. Testování na syfilis.





Název organizace: Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Datum a čas testování: 20. 11. – 24. 11. 2017 vždy od 7:00 do 8:30

Místo/adresa: Sokolovská 60, 180 00 Praha 8

Anonymní testování na HIV, HCV, HBV ze žilní krve pro širokou veřejnost, injekční uživatele drog, muže mající sex s muži a sexuální pracovnice.





Název organizace: Všeobecná fakultní nemocnice, Sexuologický ústav

Datum a čas testování: 23. 11. 2017 od 8:00 do 11:00

Místo/adresa: Ke Karlovu 11, 120 00 Praha 2

Anonymní testování na HIV ze žilní krve pro širokou veřejnost a muže mající sex s muži; testování na HBV z žilní krve pro muže mající sex s muži, injekční uživatele drog a sexuální pracovnice; testování na HCV z žilní krve pro injekční uživatele drog a jejich sexuální partnery. Testování HBV a HCV pouze s kartičkou pojišťovny (není anonymní)





Název organizace: Česká společnost AIDS pomoc, z. s.

Datum a čas testování: 20. 11. a 22. 11. 2017 od 9:00 do 19:00

Místo/adresa: Dům světla, Malého 282/3, 180 00 Praha 8 – Karlín

Anonymní testování na HIV ze žilní krve pro širokou veřejnost, muže mající sex s muži, injekční uživatele drog a sexuální pracovnice. Testování na syfilis z kapilární krve.





Název organizace: ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.

Datum a čas testování: 20. 11. 2017 od 11:00 do 16:00, 21. 11. 2017 od 13:00 do 18:00

Místo/adresa: Poradenské centrum Bolzanova 1, 110 00 Praha 1 (vchod z Opletalovy ul.) Anonymní testování na HIV a HCV z kapilární krve pro širokou veřejnost.





Název organizace: Progressive, o.p.s

Datum a čas testování: 20. 11. a 21. 11. 2017 od 13:00 do 17:00

Místo/adresa: Kontaktní a poradenské centrum závislostí STAGE 5, Mahenova 4, 150 00 Praha 5

Anonymní testování na HIV z kapilární krve a testování na HCV z kapilární krve pro širokou veřejnost a injekční uživatele drog; seznámení s poskytovanými službami.



Název organizace: SANANIM, z.ú. (Terénní programy – TP, Kontaktní centrum – KC)

Datum a čas testování: TP: 20. 11. a 23. 11. 2017 od 14:00 do 18:00, KC: 20. 11. – 24. 11. 2017 od 9:00 do 17:00

Místo/adresa: TP - Sanitka Vrchlického sady (u Hlavního nádraží), KC - Kontaktní centrum, Na Skalce 15, 150 00 Praha 5

Anonymní testování na HIV a testování na HCV z kapilární krve pro injekční uživatele drog s doporučením následné péče.