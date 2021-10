Na řadě míst metropole se ve volebních místnostech tvořily menší fronty. Také na základní škole v Resslově ulici byl zájem o volby první hodinu od jejich začátku velmi slušný. „Lidé chodí a žádné delší prodlevy v odškrtávání ve voličském seznamu jsme zatím neměli," řekl Pražskému deníku předseda komise Patrik Hořínek.

Mnozí Pražané od těchto voleb očekávají a přejí si změnu. „Chtěla bych jednoznačně jiného premiéra a také to, aby se nová vláda více věnovala klimatickým problémům,“ sdělila po odevzdání svého hlasu Lucie Michálková. Volby spojila s vyzvednutím potomka ve škole. „Byla jsem rozhodnutá koho volit, proto nebylo co odkládat,“ dodala.

V hlasovacích místnostech na Karlínském náměstí chvílemi čekalo několik lidí na diskrétní místo za „volební plentou“. „Už teď mohu říct, že oproti minulosti výrazně stoupl počet hlasujících na voličský průkaz. Zdá se, že lidem na volbách záleží,“ poznamenala místopředsedkyně komise Michaela Zamrazilová. Městská část Praha 8 letos vydala „přespolním“ 2263 voličských průkazů. Ve sněmovních volbách před čtyřmi roky jich bylo 1810.

Jedním ze symbolů letošních voleb už se stala přenosná urna, do níž vhodil svůj hlas prezident Miloš Zeman. Pro členy volebních komisí, kteří zasedají v metropoli v domovech seniorů, je to však běžný kolorit. „Letos si nás přímo do pokojů s přenosnou urnou pozvalo třicet procent seniorů,“ prozradila Pražskému deníku Miloslava Cihlářová, předsedkyně volební komise v Domově pro seniory Ďáblice v Praze 8. Během pátečního odpoledne tam odvolilo přes 57 procent oprávněných lidí.

Pražští strážníci do pátečního večera nemuseli řešit v souvislosti s volbami žádné vážnější incidenty. „Zatím byli strážníci nuceni ve dvou případech identifikovat osoby, které si na výzvu předsedy volební komise odmítli zakrýt dýchací cesty. Jejich přestupková jednání budou oznámena správním orgánům,“ informovala mluvčí sboru Irena Seifertová.

Průběžná volební účast večer v pátek 8. října ve vybraných městských částech Prahy



Praha 7 účast 45 % - údaj k 20:00

Praha 6 účast 73,74 % údaj k sobotě 9. října: 13:30

Praha 1 účast 45,3 % údaj k 20:50

Praha 2 účast 67,75 % údaj k sobotě 9. října: 13:30