Přesně 4 712 zvířat, která žijí volně. Takový počet pacientů přijala loni Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy. Mezi 141 různými živočišnými druhy převažovali jako tradičně ptáci.

„Každoroční nárůst počtu živočichů, kteří se dostanou do rukou ošetřovatelů, ukazuje, že Pražané jsou stále uvědomělejší a není jim lhostejné jejich okolí. Zajímají se, co se kolem nich děje, jsou informovaní a vědí, jak správně postupovat, když přijdou do styku se zraněným zvířetem. Díky nim se záchranné stanici daří velkou část zraněných či jinak postižených zvířat každý rok zachránit a vrátit zpět do přírody,“ uvedl náměstek primátora hlavního města Prahy Petr Hlubuček.

Mezi nejčastější klienty záchranné stanice patřila loni zraněná zvířata (38%) a osiřelá, nesamostatná mláďata (24%). Zhruba dvě třetiny ošetřených zvířat tvořili ptáci. Nejvíce kosi (526), kachny (435), straky (143), labutě (116) a rorýsi (103). Výrazně vyšší byl loni počet přijatých netopýrů (390 jedinců deseti druhů). Asi nejvíce práce daly dvě kolonie netopýrů rezavých, dohromady 272 jedinců, kteří byli ošetřeni hned na začátku loňského roku a na jaře pak úspěšně vypuštěni v pražské Stromovce.

„Velkou zásluhu na záchraně zvířat mají dvě specializovaná vozidla pro práci záchranářů v terénu. Provoz sponzorují akciové společnosti Pražská energetika a Pražská plynárenská, proto i jim patří díky za záchranu živočichů,“ doplnil Hlubuček.

Zásahová vozidla lze ke zraněným či ohroženým zvířatům přivolat na telefonním čísle 773 772 771. Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy sídlí v Jinonicích a provozuje ji příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy.