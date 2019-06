Slunné počasí, které dorazilo začátkem letošního června, láká Pražany k vodě. Všechny velké venkovní bazény a koupaliště jsou již v plném provozu a návštěvníky kromě klasického odpočinku u vody lákají na nejrůznější sportovně rekreační atrakce.

Letní atmosféra panuje například u Hostivařské přehrady. Kvalita vody zde značně závisí na přírodním zdroji, kterým je potok Botič. Přírodní koupaliště s největší vodní plochou v Praze se však v poslední době chlubí čistší vodou než v minulosti.

Ultrazvukem proti sinicím

„Na základě dobrých zkušeností z loňska máme v provozu tři ultrazvuková zařízení, která čistí vodu od sinic,“ řekl ředitel sportovně rekreačního areálu Daniel Ulrich. Kromě koupání a slunění areál láká na nejrůznější atrakce jako jsou vodní zorbing, jóga na paddleboardech či pétanque nebo trampolíny. Samozřejmostí je i vyžití pro děti. „V druhé polovině června nově spustíme také 50metrovou skluzavku,“ dodal Ulrich.

Na rybník Šeberák na jihu Prahy si ale lidé musejí ještě nejméně rok počkat, v létě totiž zůstane vypuštěný. „Rybník se bude letos odbahňovat, koupaliště by mohlo být v provozu až příští rok,“ řekla manažerka areálu Rybník Šeberák Kateřina Lukášová.

Na opačné straně metropole láká k trávení volného času motolský rybník, který napájí tekoucí voda z motolského potoka. Slunná pláž v příjemném prostředí kromě koupání v osvěžující vodě nabízí stánek s občerstvením, rozkládací lehátka i sportovní potřeby. „Letos návštěvníkům nabízíme navíc vodní polo, které loni nebylo,“ říká provozovatel Milan Kirlík. Dvě vodní plochy nabízí i Přírodní park Šárka-Lysolaje.

Areál nádrže Džbán letos převzal nový provozovatel, který chce prostor do budoucna revitalizovat a provést výraznou údržbu chátrajících budov. „Letos jsme areál převzali po bývalém majiteli. S vedením Prahy 6 aktuálně jednáme o vylepšení areálu. Proces v chráněném území ale nebude jednoduchý, zlepšení by mohlo nastat do dvou let,“ uvedl správce Tomáš Jánský.

Kromě klasického občerstvení láká Džbán na atrakce jako vodní lyže, wakeboard či kruhy pro děti. Stranou od hlavního dětí je pak i vyhlášená nudistická pláž. Kdo dojde pár kroků dále do Šárky, může si vodní radovánky s menším toboganem užívat na umělém koupališti Divoká Šárka.