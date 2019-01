Praha - Takřka každý pátý oslovený chce za primátorku Markétu Reedovou (VV), druhá je Jana Černochová (ODS).

Markéta Reedová | Foto: Deník

Strhující boj o primátorské křeslo lze očekávat při podzimních komunálních volbách. Do čela města se může s velkou pravděpodobností vůbec poprvé dostat žena. Alespoň samotní Pražané by to uvítali.



Potvrzuje to aktuální průzkum společnosti SANEP, jehož se zúčastnila více než tisícovka obyvatel hlavního města. Společnost vybrala celkem osm možných kandidátů na primátorský post. Výrazně nejvíce hlasů, přesně 18,6 procenta, získala pražská zastupitelka a dřívější náměstkyně primátora Markéta Reedová (VV). Výsledek jí udělal radost, ale nechce ho přeceňovat.

„Taková důvěra určitě potěší. Jak už jsem dříve řekla,v případě volebního úspěchu jsem připravena o post primátorky usilovat. Bude k tomu ale potřeba opravdu silný mandát, aby bylo možné mnohé věci změnit,“ sdělila Deníku Reedová, která bude lídrem komunálních voleb za Věci veřejné.

Nesmí být loutkou

Je toho názoru, že by Prahu mohla vést žena a podle ní je škoda, že už se to nestalo dříve. „Samozřejmě to ale musí být silná osobnost, která se nestane jen loutkou v rukou mužů,“ doplnila. Tomu, že by Pražané spíše chtěli primátorku, napovídá i druhé místo, které se ziskem 12,9 procenta hlasů obsadila starostka Prahy 2 a nově zvolená poslankyně za ODS Jana Černochová.



Třetím nejvíce preferovaným kandidátem na primátora je stávající starosta Prahy 6 a poslanec ODS Tomáš Chalupa, kterého by si přálo ve vedení pražského magistrátu 11,5 procenta dotázaných Pražanů. Ani jeden z nich ale o křeslo primátora pravděpodobně usilovat nebude. Starostka Prahy 2 se chce plně věnovat funkci poslankyně a Tomáš Chalupa chce obhájit křeslo starosty Prahy 6.



„Takové ambice určitě nemám, navíc jsem dostala velkou podporu ve volbách do sněmovny, tak by to byla i zrada pro ty, kteří mi dali hlas,“ řekla Černochová.

Z průzkumu společnosti SANEP dále vyplývá, že si obyvatelé hlavního města příliš nepřejí, aby se stala primátorem některá ze známých magistrátních tváří. Současní náměstci primátora Rudolf Blažek a Pavel Klega (oba ODS) získali 1,9 a 2,4 procenta a skončili tak nejhůře z osmi kandidátů vybraných společností SANEP.



„Za poměrně významný úspěch lze považovat páté místo, které obsadil zastupitel a rovněž nově zvolený poslanec Petr Hulinský (ČSSD)s 10,1 procenta,“ sdělil ředitel SANEP Oldřich Zajíc. Na šestém místě skončil s 4,1 procentními body Pavel Bém (ODS). Ten by měl také podle názoru 73 procent dotázaných Pražanů již teď rezignovat na primátorský post.



Ani Petr Hulinský, ani Pavel Bém ale primátorské křeslo zřejmě neobsadí a favority na tento post bude potřeba hledat úplně jinde. Částečně lze odvozovat od květnových volebních výsledků do Poslanecké sněmovny. Primátorem pravděpodobně bude člen strany TOP 09 či ODS, velkou šanci mají i VV a ČSSD. Kromě Věcí veřejných ale zatím nikdo konkrétní jména nezveřejnil. Například TOP 09 zveřejní své kandidáty za dva týdny.

Velkou neznámou jsouv tomto ohledu také sociální demokraté. Výraznými tvářemi ČSSD v Praze jsou bezesporu zastupitelé Karel Březina a Miroslav Poche. „Máme čtyři kandidáty. Definitivně by mělo být rozhodnuto do dvou týdnů,“ sdělil Poche. Mezi kandidáty je právě i zmíněný Březina či zastupitel Miloslav Ludvík.



Kromě Markéty Reedové se tak svými ambicemi netají snad jen Ondřej Liška, po neúspěšných volbách rezignující předseda Strany zelených. Ten oznámil, že je připraven zelené v Praze podpořit. Zatím podle svých slov zvažuje, jaká forma podpory to bude, ale nevyloučil přijmutí nabídky právě na kandidaturu na primátora Prahy.