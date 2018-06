Prahu zaplaví 60 tisíc burácejících motorek. Harley-Davidson slaví 115 let

Výroba - Výroba Zámečníci strojů 22 000 Kč

Zámečníci strojů Strojní zamečníci - jednosměnný provoz. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: Místo pracoviště:, - Nádražní 401, 250 64 Hovorčovice, , Prvotní kontakt:, - e-mail: k.pipalova@conteg.cz, - tel.: 566 300 359 od 07:00 do 15:00, , Upřesňující údaje:, Strojní zámečník - jednosměnný provoz, Strojní zámečník je důležitou součástí našeho týmu. Provádí zámečnické operace a vyrábí dílčí polotovary. S výstupy, které vyprodukuje, dále pracují další kolegové v rámci strojní výroby. Jednotliví pracovníci tedy přispívají k výrobě finálního výrobku a potažmo i spokojenosti zákazníka. Každý den tedy potřebujeme někoho, kdo se s námi na tom bude podílet!, A kdo jsme? Jsme výrobní společnost CONTEG Cooling, s.r.o. a zabýváme se výrobou chladících zařízení, především pro potravinářství. Oblast chlazení je pro nás velkou doménou, a proto bychom rádi náš tým posílili o schopné kolegy. Jste spolehliví a přesní? Pak se staňte součástí našeho týmu!, Co přesně u nás budete dělat:, " Realizovat zámečnické operace (svařování, nýtování, broušení, grotování, bodování), " Manipulovat s materiálem a vyrobenými polotovary, " Evidovat počty vyrobených polotovarů, " Spolupracovat s kolegy na dalších výrobních stanovištích, Co podpoří Váš úspěch:, " Vyučení v oblasti strojírenství, zámečnictví, " Předchozí úspěšná praxe na pozici zámečníka pro Vás bude znamenat téměř okamžitý úspěch, " Pokud jste šikovný absolventem v oboru, " Základní znalost práce s počítačem, " Manuální zručnost a chuť odvádět dobrou práci, " Spolehlivost a smysl pro detail, Můžete se těšit na:, " Hlavní pracovní poměr přímo u zaměstnavatele , " Práci na jednu směnu od pondělí do pátku, " Jistotu pravidelného výdělku, " Motivující finanční ohodnocení, " Možnost okamžitého nástupu, " Pečlivé zaškolení a přátelský kolektiv, " Odborné vzdělávání v oboru a možnost učit se novým věcem, " Stravenky, Místo výkonu práce:, Hovorčovice, V případě Vašeho zájmu o výše uvedenou pozici nás neváhejte kontaktovat., Těšíme se na Vaše životopisy a odpovíme na Všechny Vaše reakce!, Zasláním svého životopisu souhlasíte s tím, aby Vámi poskytnuté osobní údaje byly zpracovány a použity v souladu se zák. 101/2000 Sb. pro účely a v rozsahu potřebném pro uskutečnění výběrového řízení v rámci společnosti CONTEG, spol. s r.o.. Pracoviště: Conteg cooling s.r.o. - sídlo, Nádražní, č.p. 401, 250 64 Měšice u Prahy. Informace: Kateřina Pípalová, +420 566 300 359,725 791 536.