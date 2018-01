Prahu zahlcují dodávky. Může za to internet

Dodávek v pražských ulicích přibývá, vliv na to má rostoucí zájem o nákupy přes internet. Řešením mohou být překladiště, proměnlivé jízdní pruhy či nákladní kola.

Dodávky blokují chodníky. Pražané stále více využívají dodávání zboží, objednaného z internetu přímo do ruky. Doručovatelé mají čím dal větší problém s parkováním.Foto: Shutterstock

Internetové obchody zažívají nejlepší období v historii. Kromě tradičního spotřebního zboží a elektroniky Pražané na internetu stále častěji nakupují také potraviny a nábytek. Již tak problematická dopravní situace v Praze má další problém středně velké dodávky. To potvrzují i statistiky dopravců.

Sedm milionů zásilek

Společnosti DHL se objem přepravovaných zásilek na území hlavního města zvýšil za poslední tři roky o čtvrtinu. Růst rozvážek po Praze hlásí také internetový obchod Alza, který si často sám zajišťuje přepravu. Podle ředitele logistiky Alzy Jana Kličky přepravili loni zhruba 100 tisíc objednávek za den.

Dalších sedm milionů zásilek rozvezla v loňském roce po Praze také společnost PPL. Kromě silnějšího provozu na pražských silnicích to má i další negativní dopady na život v metropoli, především parkování.

Doručování zásilek se komplikuje

„Na pražských sídlištích jsou problematické ulice, kde stojí vozidla po obou stranách. Pokud náš automobil v těchto případech zastaví před domem, nutně musí zablokovat provoz,“ uvádí generální ředitel PPL Petr Chvátal.

„V centru to není o nic lepší. Firmy mnohdy neřeší zásobovací cesty, a to nám dává jedinou možnost, tedy krátkodobě zastavit na chodníku,“ doplnil Chvátal. Jeho slova potvrdila Tereza Červinková, která za společnost DHL uvedla, že doručování zásilek jim čím dál častěji komplikuje rozšiřování parkovacích zón i do odlehlejších částí Prahy.

Jak omezit pohyb aut

Problematiku zásobování na celoměstské úrovni až doteď metropole vůbec neřešila. Podle ředitele městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřeje Boháče je ale nyní potřeba pohyb dodávek po metropoli lépe organizovat a snižovat jejich vliv na město.

Praha proto institut pověřila vytvořením studie, která má zásobování města řešit. Jedním z nástrojů mají být překladiště, kde by se zboží dostávalo z železnic do dodávek a rozváželo dál po městě. Praha má na územním plánu již vymezené lokality, kde by městská distribuční centra mohla být.

„V minulosti se uvažovalo například o Smíchově. Lokality ale budeme muset znovu prověřit a případně nalézt nové,“ řekl mluvčí IPR. Vybraná místa musí mít dobrou vazbu minimálně na dva systémy dopravy. „Městské distribuční centrum by mělo být zásobováno primárně železnicí a napojeno na silniční tahy, jako je městský okruh,“ upřesnil Marek Vácha, mluvčí IPR. „Určitý potenciál má i vodní doprava,“ doplnil.

Zásobovací stání a proměnlivé pruhy

Studie uvažuje i o zásobovacích stáních. Podle Váchy je v Praze známým nešvarem, že se jako zásobovací stání používají chodníky, které na to nejsou konstruované. „Například v Londýně distributoři zapojení v městském logistickém systému mají zaručeno, že stání mohou využívat přednostně,“ řekl Vácha. Další možností jsou i proměnlivé jízdní pruhy. Dodávky začleněné do systému by mohly být preferovány. Získají tím výhodu rychlejšího doručení. „Podobné pruhy využívají v daných denních dobách autobusy,“ dodal mluvčí.

Inspirace z LondýnaJednu z podob city logistiky představují i takzvaná cargo, tedy nákladní, kola. Podle IPR jsou již v Londýně s úspěchem využívána pro obsluhu administrativních a obchodních zařízení na pěších zónách. Na kraji zóny je vytvořen jakýsi zásobovací dvůr, odkud je zboží dopraveno nákladním kolem. „Provoz na pěší zóně není rušen dodávkami a přitom je zajištěno zásobování kancelářskými potřebami pro administrativní budovy v okolí,“ dodal Marek Vácha. Další možností jsou zásobovací stání.