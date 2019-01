Praha - Na několika místech v centru Prahy se v sobotu 6. února uskuteční demonstrace, jejichž účastníci budou protestovat proti islamizaci, migraci či Evropské unii. V plánu jsou i demonstrace a pochody, které naopak budou protestovat proti rasismu a xenofobii. Shromáždění obou stran jsou součástí mezinárodních akcí, které se uskuteční v dalších evropských zemích či Austrálii.

Organizátoři demonstrací proti islamizaci, které se budou 6. února konat v řadě měst Evropy včetně Prahy, očekávají velkou účast. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/Králík Petr

Blok proti islámu společně s hnutím Úsvit plánují demonstraci, která je součástí akce koordinované zhruba ve dvou desítkách zemí. Hlavním organizátorem je hnutí Vlastenečtí Evropané proti islamizaci Západu (Pegida). Podrobnosti se plánovaly v druhé polovině ledna v Roztokách u Prahy, kde sympatizující evropské krajně pravicové strany také podepsaly společnou deklaraci.

Pražská demonstrace se koná v 15 hodin na Hradčanském náměstí, partnerské akce mají být mimo jiné ve Velké Británii, Irsku, Estonsku, Finsku, Švýcarsku i Austrálii. Drážďany, Bratislava, Praha a Varšava mají být spojeny „telemostem". Například místopředseda Úsvitu Marek Černoch by tak měl do Prahy promluvit z centrální akce Pegidy v Drážďanech.

Společné demonstrace odpůrců islámu se mají konat ve 14 evropských městech. Příznivci Pegidy se vedle Drážďan chtějí sejít mimo jiné ve Varšavě, Bratislavě, Amsterodamu, Birminghamu, Bordeaux, Krakově, Štýrském Hradci a v estonském Tartu.

Bez šibenic a podobných excesů

Excesy, jako když loni v červenci někteří účastníci obdobné demonstrace nesli makety šibenic, by se podle Černocha opakovat neměly. „Rozhodně nechceme, aby tam byly jakékoliv projevy nenávisti nebo rasistické projevy. Budeme to hlídat, aby se neobjevily žádné šibenice nebo něco takového. To není cesta, jak to chceme řešit," řekl.

Hnutí Pegida je nejvíce aktivní v Drážďanech, kde organizuje pravidelné demonstrace. Ze saské metropole se rozšířilo do dalších německých a evropských měst. Příznivce má mimo jiné v Česku, Rakousku, Polsku, Maďarsku, Švédsku, Norsku, Švýcarsku či v Británii.

Ve spodní části Václavského náměstí se mají ve 14 hodin sejít příznivci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), které loni v květnu vzniklo odštěpením od Úsvitu. Demonstrace podle pořadatelů míří také proti migraci a radikálnímu islámu. SPD také požaduje referendum o vystoupení z EU.

Podobná témata mají pojit účastníky pochodu „Za Evropu bez EU!", který má směřovat ve 13 hodin z Vítězného náměstí a pořádá ho krajně pravicová Národní demokracie. Akce má být o hodinu později zakončena demonstrací na Loretánském náměstí. Protiislámskou manifestaci plánuje strana spolu s Dělnickou stranou sociální spravedlnosti i na 14. hodinu na brněnské náměstí Svobody.

Za demokratickou a solidární Evropu

Opačný pohled na migraci se chystá vyjádřit iniciativa Ne rasismu na akci nazvané Solidarita bez hranic. Její pochod má začínat i končit na Malostranském náměstí. I tato akce bude mít mezinárodní rozměr. Demonstrace především s antifašistickým poselstvím mají být ještě v Řecku, Dánsku, Finsku, Švédsku, Rakousku, Francii, Anglii a Nizozemsku.

Iniciativa se chce vyslovit za demokratickou a solidární Evropu. „V Česku se často redukuje politika na reprezentativní úroveň, a my myslíme, že velká část demokratické politiky se odehrává na ulici. Chceme říct, že nesouhlasíme se zpátečnickou nacionalistickou rétorikou," řekl mluvčí Ne rasismu Jan Blažek.

Úsvit podle místopředsedy Jana Zilvara požádal policejního prezidenta, aby policie zabránila diskreditaci jeho demonstrace. O narušení by se mohly pokusit prý zejména zahraniční skupiny. Blažek podobné myšlenky odmítl. „My se proti tomu chceme jasně vymezit, akt vyjádření odporu vůči xenofobní politice považujeme za akt demokratický, ne akt násilný," uvedl.

Další pochod z Pohořelce na Klárov s podtitulem Shromáždění za otevřenou a tolerantní Evropu má na cestu vyrazit v 13.30 hodin. Jeho pořadatelé chtějí zdůraznit myšlenku, že lidem v nouzi je správné pomáhat. Organizátoři v prohlášení varují před fašizujícími vlnami v české společnosti.

Na podporu premiéra Sobotky

Zatím přibližně stovka lidí se na facebooku přihlásila k účasti na shromáždění na podporu premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD). Organizátoři chtějí politika podpořit v jeho názorové přestřelce s prezidentem Milošem Zemanem a ocenit, že se podle nich odhodlal „nevést populistickou xenofobní politiku a neštvat za pomoci nenávisti lidi proti sobě".

