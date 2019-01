/INFOGRAFIKA/ Doprava v metropoli si letos vyžádá investice ve výši čtyř miliard korun. Barrandovský a Hlávkův most čeká diagnostika a zúžení i do dvou pruhů.

Barrandovský most | Foto: Michal Kamaryt

Pražané se v letošním roce musí připravit na několik uzavírek páteřních komunikací. Barrandovský most čeká v dubnu diagnostika a příprava rekonstrukce, doprava zde bude v různých etapách stažena i do dvou pruhů.

V červnu pak obdobná situace nastane na Hlávkově mostě, do dvou let se pak počítá s jeho celkovou rekonstrukcí. Plán nezbytných oprav včera přestavil radní pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Od března do října se bude také opravovat Štěrboholská spojka, která je v katastrofálním stavu. Doprava zde bude stažena na dva plus jeden jízdní pruh. „Měla se opravit již před čtyřmi roky, vždy se to ale odložilo. Získáme na ni peníze ze státního fondu, nahrazuje totiž část pražského okruhu,“ dodal Scheinherr.

Tramvaje na Václavské náměstí

V březnu se začne se sanací a rekonstrukcí mostu v ulici K Barrandovu. Částečné uzavírky zde vypuknou v květnu. Uzavření se ovšem alespoň pro letošek vyhne Libeňský most. Magistrát totiž do konce roku nezíská stavební povolení. Na podzim se zde proto začne pouze s drobnějšími pracemi.

Oprav se dočkají i tramvajové tratě na Vinohradské, Nádražní, Táborské a Krejcárku. Nově se položí koleje na Libuš, Slivenec a Václavské náměstí. Tento rok také vypukne výstavba metra D. Město zatím vybralo firmu, která začne s geologickým průzkumem. Stavební povolení by mělo být do tří let.