Do sletového dění se postupně a porůznu zapojí dvacet tisíc lidí; včetně patnácti set hostů ze zahraničí, jejichž dovednosti je možné vidět i v rámci pódiových vystoupení. Při předvádění hromadných skladeb vystoupí dohromady osmnáct tisíc cvičenek a cvičenců.

„Zdar,“ zaznělo v neděli hromově Staroměstským náměstím na pozdrav a počest XVII. sletu sokolů, jehož program právě začal. To však bylo až po poledni – a pestrobarevné sokolské hemžení začalo už dopoledne na Václavském náměstí; v oblasti Můstku. Právě odtud průvod vycházel dvě hodiny před polednem.

Již kolem deváté však bylo na místě mnoho účastníků, kteří se řadili podle sokolských žup. Česká obec sokolská se nečlení podle krajů, ale drží se tradičního uspořádání s rozdělením na župy. Po půl desáté pak od stanice metra Muzeum proudil dolů po Václaváku téměř jednolitý proud účastníků průvodu mířících na seřadiště.

Průvod sledovalo hodně přihlížejících

Poznat Sokoly bylo snadné podle triček v různých barvách a s rozmanitými sokolskými motivy, nechyběly však ani kroje. Jak ty sokolské, tak několik lidových z moravských oblastí. K vidění byly i rozmanité prapory; od historických (opečovávaných tak, že někteří praporečníci zjevně byli na rozpacích, jestli s nimi mohou projít pod mlžítkem připraveným pro osvěženi účastníků v horkém počasí) po ty novější. Zástupy sokolů působily impozantně už na seřadišti. Tento dojem ještě zesílil, když se jednotlivé části průvodu daly do pohybu. Se zpěvem pak byl dojem impozantní.

Průvodu, jehož trasa vedla přes Národní třídu, pak podél Vltavy a následně Pařížskou ulicí na Staroměstské náměstí, musely ustoupit tramvaje i auta. Velkolepý dojem z nekončícího pestrobarevného hada složeného z lidí, které spojují sokolské myšlenky, se tak přenesl i do dalších ulic. Mnohá místa vroubily nejen zástupy turistů natáčejících si záběry, ale i množství mávajících podporovatelů.

Ozývalo se pak nejen sokolské „Nazdar!“, ale i „Ahoj!“, když někdo zahlédl známé.

Deník však zaslechl i pozdrav určený vedení policie, když si kdosi z průvodu všiml, že na chodníku stojí také ředitel pražské policie Petr Matějček. Koneckonců – i on zapadl do celkové scény: rovněž měl na sobě jednotné triko, od ostatních policistů kolem se lišící pouze označením generálské hodnosti. „On je teď pořád v televizi,“ vysvětloval muž, který na něj upozornil, kolemjdoucím účastníkům průvodu; ti se divili, že ho poznal. I další policisté byli kolem průvodu vidět; bezpečnost akce měla policie pod dohledem.

Všesokolský slet se koná v Praze už posedmnácté. | Video: Milan Holakovský

Nač dívat se měli i přihlížející – a nejen proto, že třeba někteří praporečníci, jako například reprezentanti župy Pražské-Scheinerovy, skutečně vzorně drželi pochodový krok. Vedle zpěvu došlo v rámci průvodu i na ukázky sokolské činnosti. Nejviditelnějšími se staly mažoretky. I ty k sokolskému dění dneška patří; působení Sokola je velmi rozmanité.

Došlo však i na ukázky cviků, které se běžně za pochodu nedělají. Třeba i s využitím přenosné hrazdy – nebo například na ramenou rodičů či na rukou bratrů. Právě bratry a sestrami se členové Sokola navzájem nazývají – v průvodu však bylo možno potkat i hodně sourozenců skutečných. A také jejich rodičů: mnohdy se účastní celé rodiny.

Nadšení panuje hned od počátku

Deníku všichni oslovení říkali, že atmosféra a sokolská pospolitost je už teď na začátku sletového týdne skvělá. A nejen se těší na to, co bude následovat v příštích dnech, ale už teď vědí: příště, za šest let, by na další všesokolský slet chtěli do Prahy přijet opět. Deník se setkal s jedinou účastnicí, zástupkyní Frýdku-Místku, jež mluvila jinak: tento slet je zřejmě poslední, na který se vydala. Je sice tradiční účastnicí a ne že by měla tentokrát výhrady – kromě vedra – ale přece jen: už jí je dvaaosmdesát.

Nevylučuje však, že když to zdraví za šest let dovolí, přijela by zas; po sedmé. Za sebe i za ostatní může nyní jen chválit: „Všechno klape, všechno v pořádku; jsme spokojeni. I ubytování je v pohodě: jsme na Koleji 17. listopadu.

A pražské ceny? Ty nikoho neodradí, shodovali se oslovení účastníci. Jednak se počítá s tím, že při cestě do metropole se něco utratí – a potom: jestli si prý Pražáci myslí, že třeba na Moravě je výrazně levněji, jde o omyl.

Hned ze Staroměstského náměstí někteří sokolové zamířili na Hrad – na odpolední mši celebrovanou arcibiskupem Janem Graubnerem. Jiní vyrazili po pamětihodnostech – nebo například do zahrady Tyršova domu, kde mohli nejen sledovat pódiová vystoupení, ale také si koupit občerstvení. Včetně sletového speciálu: piva „osmičky“ pojmenovaného Nazdar.

Na nedělní večer pak ještě bylo v rámci sletového programu připraveno představení v Národním divadle – Jiráskova Lucerna v podání sokolských ochotníků.