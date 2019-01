Praha - Měla by být v konkrétních ulicích omezena maximální rychlost aut na 30 kilometrů v hodině? Takovou otázku zřejmě brzy položí některé pražské radnice svým obyvatelům ve veřejné diskusi.

Třicítku v Karlíně, ale případně i na jiných místech Prahy uvítají především cyklisté a chodci. Například Praha 3 uvažuje o jejím zavedení na pomezí Žižkova a Vinohrad. Případně počítá i s tím, že se na silnicích objeví obousměrné cyklopruhy. | Foto: www.prahounakole.cz

V zavedení takzvaných „třicítkových zón" totiž spatřují finančně vesměs nenáročné řešení zklidňování dopravy, coby vstřícného kroku vůči chodcům a cyklistům. Taková je dílčím způsobem i současná magistrátní politika, což potvrdil nedávný seminář, pořádaný Útvarem rozvoje hlavního města.

Kdo hodlá následovat osmou městskou část, která velký dopravní experiment zavedla už předloni v Karlíně? Nejdál s přípravami je Praha 3. Ta už má podle místostarosty Ondřeje Ruta vypracovaný konkrétní projekt pro území, vymezené ulicemi Vinohradská, Ondříčkova, Jičínská a Milešovská.

To by případně radnice osadila dopravním značením a pokud by to situace dovolila, vznikly by prý v daných ulicích i obousměrné cyklopruhy. Podstatné ale podle Ruta bude, jak se k nápadu postaví místní obyvatelé. Podobně se k problému zřejmě postaví i některé další městské části. Například Praha 6 a 10.

„Třicítkové zóny" si ovšem zatím mezi Pražany mnoho příznivců nezískaly. Praha 8 přiznává, že zdaleka ne všichni řidiči maximální povolenou rychlost v ulicích Karlína dodržují. Někteří argumentují průzkumem německého autoklubu ADAC, který v souvislosti s možným zavedením třicítky varuje před zvýšením hlučnosti a zhoršením kvality ovzduší.

Na pomezí Žižkova a Vinohrad, na Petřinách, v Dejvicích a časem možná i v některých ulicích Zahradního Města. Nejen na výše zmíněných místech by se v budoucnu mohlo jezdit maximální povolenou rychlostí 30 kilometrů v hodině. Podobně jako už od předloňska v Karlíně.

L evné řešení zklidnění dopravy

Jde většinou zatím pouze o nápad, který bude mimo jiné nutné zkonzultovat s místními obyvateli. Například podle radnice Prahy 3 by však mělo jít o poměrně levné řešení zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů. Takový je i záměr magistrátu, respektive Útvaru rozvoje hlavního města.

Takzvaných „třicítkových zón“ by v Praze mohlo postupně začít přibývat. Zvyknou si řidiči? Jak takové opatření pomůže cyklistům a chodcům? A nezhorší se celková dopravní situace? Z jednotlivých příspěvků na nedávném semináři, pořádaném právě Útvarem rozvoje hlavního města, vyplynulo, že omezení rychlosti na určitých místech může být prospěšné.

Tomáš Cach z Kanceláře veřejného prostoru zde například zmínil, že „třicítkové zóny“ by na konkrétních místech mohly přinést nejen plynulejší provoz ve smyslu omezení brzdění a rozjíždění se, ale i prokazatelně vyšší bezpečnost pro ostatní účastníky silničního provozu, tedy právě pro chodce a cyklisty. „Množství vážných úrazů u nehod při třicetikilometrové rychlosti se oproti rychlosti padesátikilometrové radikálně snižuje. Až o osmdesát procent,“ podotkl.

Někdy mluví dokonce o šikaně

Poněkud odlišného názoru jsou ale někteří řidiči, kteří mnohdy zavádění „třicítkových zón“ vnímají jako zbytečné omezování vlastní svobody. Někdy mluví dokonce o šikaně.

Některým jejich argumentům zapravdu částečně dává rok a půl starý průzkum německého autoklubu ADAC, který reagoval na tendence snižovat maximální povolenou rychlost na 30 kilometrů v hodině v německých obcích. Průzkum mimo jiné uvádí, že při zavedení rychlostního limitu se v dané lokalitě spíše zvýší hladina hluku. Poroste prý spotřeba automobilů, tedy i emise znečišťujících látek v ovzduší.

Podobně jako český autoklub navrhuje ponechání stávající regulace na většině komunikací s výjimkou rozšiřování tak zvaných obytných zón, kde je maximální povolená rychlost stanovena na 20 kilometrů v hodině.

Nezanedbatelný zásah do rozpočtů

ADAC rovněž upozornil, že zavádění „třicítkových zón“ bude znamenat nezanedbatelný zásah do rozpočtů obcí. „Nejde pouze o instalaci dopravního značení. Nežli si řidiči na omezení zvyknou, což může trvat i několik let, bude nejspíš nutné osadit ulice početnými retardéry. Značné investice budou znamenat i úpravy chodníků, přechodů a zřizování zužovacích pruhů,“ uvádí průzkum.

Jisté problémy s dodržováním třicítky v Karlíně připouští i Praha 8 s tím, že si někteří řidiči ještě nezvykli. Pomohly by i zde retardéry? „Třicítku v Karlíně jsem uvítala. Já osobně bych si zde ani rychleji jet netroufla. Ale mnoho řidičů zde omezení očividně nerespektuje. Pomohly by retardéry, nebo fotobuňky s bleskem,“ myslí si studentka Tereza Bláhová, žijící v Karlíně.

„Jsem proti třicítkovým zónám v Praze. Snad s výjimkou čistě obytných lokalit. Magistrát si musí uvědomit, že Praha není uzpůsobena cyklodopravě, jako třeba Berlín, nebo Hamburg. Celé mi to připadá jako podlézání různým lobbistickým skupinám a módním občanským sdružením,“ řekl Pražskému deníku Jiří Hynek, rovněž z Karlína.