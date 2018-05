Prahou hýbe další spor o most. Má se bourat ten železniční z Výtoně na Smíchov

Hádky o osud Libeňského mostu málem úplně zničily magistrátní koalici. Ještě se ani neví, co s ním vlastně bude. A do toho Praha řeší další most. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) plánuje nahradit starou konstrukci spojující Výtoň a Smíchov za novou.

Železniční most na Výtoni. Foto: Deník/ Eva Kořínková

Most z roku 1900 (zhotoven byl až o rok později), jehož autorem je František Prášil, spoluautor Petřínské rozhledny či Průmyslového paláce na Výstavišti, patří mezi ikonické stavby v hlavním městě.

Železniční most, co nemá žádné oficiíální jméno, se za dobu své existence stal místem pro milence i rozervané duše, umělce a snad každý Pražan se po něm projel/prošel a kochal se nádherným výhledem na Vyšehrad a na druhé straně na Pražský hrad. Po proudu řeky Vltavy je to čtvrtý pražský most. A teď hrozí, že se panorama Prahy trochu změní.

SŽDC s odkazem na studii společnosti Sudop Praha a odborníků z ČVUT tvrdí, že železniční most je neopravitelný a musí se bourat a postavit znovu. Předchozí studie z konce roku 2016 přitom opravu připouštěla, avšak životnost mostu by se prodloužila pouze o třicet let.

Průzkum hovoří zcela jasně

"Součástí průzkumu byla podrobná prohlídka, stavebně-technický průzkum, materiálové zkoušky vzorků ocelové mostní konstrukce a statická a dynamická ověřovací zkouška," píšou železničáři ve čtvrtečním prohlášení pro média.

"Uskutečněný průzkum prokázal, že stávající nosná konstrukce je ve výrazně horším stavu, než se původně předpokládalo. Použitá ocel je z dnešního pohledu pro dynamicky namáhané mostní konstrukce zcela nevhodná," dodávají s tím, že výsledky studie "hovoří zcela jasně".

Výtoňský most, díky němuž se vlaky dostanou z Hlavního na Smíchovské nádraží, je však památkově chráněný. Toho si je SŽDC vědoma, a proto chce vyměnit pouze horní ocelovou konstrukci při zachování spodní kamenné stavby.

Nový most by tak měl být co nejvěrnější kopií toho starého. "Tento postup nebude zcela jistě jednoduchý a najde si své odpůrce," uvedla SŽDC. A měla pravdu.

Most patří všem Pražanům

S jejím návrhem nesouhlasí někteří architekti i památkáři a také náměstkyně primátorky Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). "Výtoňský most je naprosto ikonická stavba, kterou Praha ztratit prostě nesmí," napsala Kolínská v e-mailu, který rozeslala novinářům. Dodává, že nechápe, proč projekt aspoň nepočítá s rozšířením železničního mostu o jednu kolej.

"V okamžiku, kdy bychom chtěli ztrojkolejňovat, tak ten stávající most neztrojkolejníme a budeme muset vybudovat novou konstrukci. Hovoříme také o ztrojkolejnění navazujících cest na pevnině, což by celý proces taky prodloužilo," vysvětlila pro Pražský deník Kateřina Šubová, mluvčí SŽDC. V dlouhodobém horizontu by však mohl vyrůst vedle toho stávajícího ještě jeden most.

"Je nepřijatelné, aby o osudu národní kulturní památky rozhodovala jen SŽDC, a to jen z pohledu na vynaložené náklady a rychlost výstavby. Výtoňský most patří všem Pražanům," tvrdí náměstkyně Kolínská.

SŽDC věří v konsenzus

Podle Šubové nečeká železniční most přes Vltavu stejný osud jako ten Libeňský. "Věřím, že to nemusí být politické téma, ale že to bude spíše památkářské a odborné téma. A že najdeme konsenzus, abychom mohli rekonstrukci realizovat," řekla mluvčí Pražskému deníku.

Ať už budou práce na záchranu významné pražské stavby vypadat jakkoliv, během nich se logicky musí počítat s výlukou na trati. Rekonstrukce by měla prodloužit železničnímu most život o dalších sto let. Podle SŽDC, která prováděla jeho pravidelnou údržbu, už nyní o více než deset let přesluhuje: "Oprava je proto nutná a nelze ji odkládat."