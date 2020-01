„Tohle je můj protest proti novému logu mé oblíbené Prahy 3, kde jsem strávil většinu života. Logo bez vagíny stálo 500 000 korun. Tohle je upgrade zdarma. Poplatek inkasují Tři sestry,“ napsal na svůj facebookový účet jeden z obyvatel metropole a připojil fotografii, kde jednoduchým způsobem paroduje nové radniční logo ve stylu znaku populární kapely s frontmanem Lou Fanánkem Hagenem.

„Myslím si však, že je to tedy nic moc ze strany MČ Praha 3,“ sdělila Pražskému deníku čtenářka, která bydlí na Žižkově. U konzervativnějších občanů nevyvolal krok městské části se změnou vizuální identity a stylu komunikace nejlepší první dojem. Rozhodně se nejedná o lásku na první pohled.

„Hrůza! Tři čárky za půl milionu, takhle se utrácí za kraviny. Chtěl bych vidět návrhy, které neprošly. Tři čárky autorům zabraly přes půl roku práce, tak to nebudou asi moc tvořiví, když za tu dobu vymysleli takový hnus,“ napsal pod příspěvek na oficiálních facebookových stránkách Prahy 3 jeden z diskutujících. Objevil se také názor, že je to „horší než od dětí ze školky“. Mnoho lidí tvrdí, že by logo udělali lépe a za méně peněz.

Vtipálci začali plnit virtuální prostor obrázky, kde je nové logo městské části nakresleno na lístku v žižkovské putyce. Oblíbený kolážista Tomáš Břínek alias TMBK, který tvoří pro časopis Reflex, si představil novou vizuální identitu Prahy 3 jako narýsované čáry kokainu.

Moderní, odvážné, provokující

„Mně to přijde super,“ vyjádřil se k bezprostředním ohlasům radní Matěj Žaloudek (Strana zelených), který byl jedním z náhradníků v porotě složené z odborníků i politiků. „Děje se přesně to, co jsme předpokládali, že se bude dít. Je to moderní, odvážné, provokující,“ dodal pro Pražský deník.

Vítězný návrh vzešel z designérské soutěže pořádané odbornou organizací Czechdesign. V prvním kole se utkalo 81 návrhů, ve druhém kole porota nejvíce ocenila návrh od Jakub Vaněk Studio. Podle třetí pražské městské části styl vítězného návrhu pracuje se symbolem „trojky“ v originálním a současném pojetí. „Porotu na vítězném návrhu zaujalo ucelené, promyšlené a kvalitní zpracování, které zároveň obsahuje nadhled a smysl pro humor,“ uvedla mluvčí radnice Michaela Luňáčková.

„Návrhů se sešlo opravdu hodně. Na vítězi jsme se nakonec shodli jednomyslně. Oslovil nás svěží a zapamatovatelný styl i možnost další práce s tím nápadem. Moc mě těší, že jeho autory jsou mladí lidé, kteří mají evidentně k naší městské části vztah,“ říká starosta Prahy 3 a jeden ze členů poroty Jiří Ptáček (TOP 09).

Podle informací Pražského deníku na porotce v čele s žižkovským patriotem Ptáčkem zapůsobilo, když autoři Barbora Micajová a Jakub Vaněk dostali jako vánoční dárek pivo a utopence, které na další schůzku starostovi přinesli zpátky už s novým „vizuálem“.

„Naším cílem byl uvolněný, lidský a jednoduchý vizuální styl. Takový, aby si ho obyvatelé Prahy 3 osvojili a dál si žil svým životem. Dnešní podoba Prahy 3 poskytuje rozmanitou škálu míst pro setkávání, která posouvají život do ulic. Identitu jsme tedy založili na místech setkávání a mezilidských vztazích. Jsou to právě místa, která spojují, stírají rozdíly mezi stařenkou ze Žižkova, hrobařem z Olšanských hřbitovů a ředitelem z Vinohrad. Jsou to nositelé vzpomínek — první rande, místo pro tvoření, ranní káva u novin, karty se sousedem, první návštěva kina nebo sledování mistrovství světa,“ okomentovali svůj návrh Micajová a Vaněk.

Kritici: Peníze by se daly využít jinak

Kritici (včetně bývalého starosty Alexandra Bellu z ODS) nejčastěji zmiňují, že nové logo stálo radnici hodně peněz a že by se daly využít na potřebnější věci. „Když e-shop na tři dálniční známky může stát 400 000 000, tak co by ne?“ naráží jeden z facebookových příspěvků na aktuální kauzu ministerstva dopravy pod vedením hnutí ANO.

Praha 3 však vysvětluje, že 350 tisíc pro autory vítězného návrhu nezahrnuje pouze vysmívané tři čárky, ale celkovou práci zahrnující tvorbu kompletního grafického manuálu, exportu loga v různých formátech i následnou implementaci. Co to je? Porota ve spolupráci se zástupci vedení radnice musela například vyzkoušet, jak bude logo vypadat na oficiálních dokumentech. Další náklady si vyžádá právě výroba tiskovin, vizitek nebo změna podoby radničních novin.

Mimochodem, když v roce 2008 představitelé Ostravy ukázali logo s názvem moravskoslezského města doplněné o tři vykričníky, které zpracovalo (pražské!!!) grafické Studio Najbrt za skoro dva miliony korun, vzedmula se vlna nesouhlasných reakcí. Dneska však ostravskou vizuální identitu zná mnoho lidí a jistým dílem přispělo logo k přitažlivosti rozvíjejícího se průmyslového sídla, které se mění v kulturní centrum regionu.

Ale z Ostravy zpět k Praze 3. „Autorům se podařilo překročit mantinely formálního zpracování značky a nabízí velký potenciál pro další rozvoj komunikace. Jednoduché a dobře pochopitelné, snadno čitelné a zapamatovatelné logo je pozitivem a svým pojetím představuje širokou škálu podob,“ vyjádřil se za porotu výsledek Petr Babák, grafický designér, pedagog VŠUP a publicista.

Žižkovský radní Žaloudek přiznává, že nová grafika je sice nosná, ale zároveň může být trochu problematická, když zobrazuje Prahu 3 jako „chlastací“ čtvrť. Na druhou stranu Praha 3 nechtěla zakomponovat do připravované vizuální identity poněkud přežité téma husitství s vojevůdcem Janem Žižkou.

„Jsme překvapení, kolik pozitivních ohlasů jsme zaznamenali v různých skupinách a diskuzních fórech. Osobně mě mrzí, že autoři neukázali na středeční prezentaci ještě víc,“ řekl žižkovský radní Žaloudek, jehož rovněž těší, že vítězové jsou mladí lidé. Městská část Praha 3 ve spolupráci s pořádající organizací Czechdesign ukáže veřejnosti všechny vítězné návrhy od 3. února v informačním centru u náměstí Jiřího z Poděbrad.