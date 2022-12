"Po dohodě s magistrátem, který je zřizovatelem městské policie, se pokusíme iniciovat a finančně podpořit vytvoření segmentu městské policie, specializované jednotky," řekla starostka. Členové této jednotky by podle Radoměřské měli být jazykově vybaveni a zároveň mít výcvik v oblasti řešení a mediace sporů.

Na poslední chvíli: školy či domovy důchodců nepřijdou od ledna o elektřinu

Pražská městská policie se dlouhodobě potýká s nedostatkem lidí, radnice je proto podle starostky připravena novou jednotku podpořit.

"Hledáme bonusy, které bychom mohli těm lidem nabídnout," uvedla. Mezi ně by měl patřit platový nárůst oproti běžným strážníků, který by šel z kasy radnice. Ta by zajistila také potřebná školení a strážníkům by nabídla i bydlení v centru - patrně v některém z necelých 300 neobsazených bytů, které radnice plánuje zrekonstruovat a pronajímat například právě příslušníkům pro chod města klíčových profesí.

Na Štědrý den mohou lidé v Praze navštívit zoo, památky nebo muzea

V Praze 1 od začátku listopadu vládne koalice ODS, Pirátů, TOP 09, ANO a Rezidentů 1, v minulém období tam vládly ODS, My, co tady žijeme (STAN, KDU-ČSL, Iniciativa občanů), TOP 09 a ANO. Radoměřská nahradila ve funkci Petra Hejmu (STAN), který odešel do opozice. V opozici je i Praha 1 Sobě, která letošní volby vyhrála.