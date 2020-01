V paláci Žofín „upekli“ představitelé čtyř stran po poledni novou koalici, kterou protistrana v podobě většiny odcházející radniční vlády označuje za výsledek puče a zrady na voličích.

„Rozhodli jsme se po zralé úvaze. Manažerské selhání dosavadního starosty Pavla Čižinského vyvolalo koaliční krizi, k níž jsme přistoupili korektně. Bohužel ani tři týdny od zahájení dohodovacího řízení se nedostavila od našich dosavadních partnerů žádná sebereflexe ani nabídka,“ uvedl před podpisem koaliční smlouvy Hejma (STAN).

Právě Hejma, který už byl starostou Prahy 1 v letech 2006 – 2009 a v Čižinského koalici zastával post místostarosty, se stane novým lídrem první městské části. Čižinskému z hnutí Praha 1 sobě, které vyhrálo předloňské komunální volby, vyčítá jeho nástupce především momentální situaci na radnici. „Zavládla tam atmosféra nedůvěry k úředníkům a snaha o importování výchovných metod z Prahy 7,“ prohlásil Hejma.

Na radnici se opět bude krást, tvrdí Piráti

K Čižinského řízení úředního aparátu měli vážné výhrady i dosud koaliční Piráti. Ti však nicméně označují konec dosavadní sestavy jako „návrat starých časů“. A varují před tím, že se na radnici „opět bude krást, rozdávat byty městské části pod cenou kamarádům, nebo pronajímat nebytové prostory pro herny nebo noční kluby“.

Podle končícího pirátského místostarosty Pavla Nazarského dokázala jeho rada i díky vstřícnému přístupu magistrátu „posunout městskou část od pochybných praktik ‚devadesátkových podnikatelů‘ do 21. století.“ Hejma i jeho noví partneři považují tato varování za nesmyslné strašení. Pokračovat podle něj budou projekty zaměřené na eliminaci negativních dopadů turismu či hazardu, snahy o kultivaci Václavského náměstí a také o zklidnění dopravy. „K tomuto cíli ale hodláme jít s větším rozmyslem a v dialogu s obyvateli,“ dodal Hejma.

Těsná většina jednoho hlasu

V nové sedmičlenné radě zasedne kromě Hejmy z jeho klubu jako první místostarosta Petr Burgr (KDU-ČSL) a také známý choreograf a režisér Michal Caban za Iniciativu občanů. ODS bude zastupovat místostarostka Eva Špačková, která dostane na starosti hlavně školství, a Richard Bureš, jenž bude mít v gesci dopravu. Po jednom zástupci budou mít TOP 09 (Jan Votoček) i ANO (Karel Grabein Procházka).

Nový starosta Hejma si podle podepsaného dokumentu vezme za svá témata územního rozvoje, výstavby, veřejného pořádku, prevence kriminality, komunikace s veřejností a chtěl by ve spolupráci s vedením hlavního města vyřešit také Nemocnici Na Františku.

V pětadvacetičlenném zastupitelstvu bude mít koalice v novém formátu většinu s třinácti hlasy, protože o jeden nedávno přišla. Martin Kotas, který získal ve volbách mandát na kandidátce uskupení My, co tady žijeme, totiž z klubu vystoupil poté, co jeho kolegové ukončili spolupráci s Čižinského radou. Kromě radních z Praha 1 sobě a Pirátské strany zamíří do opozičních lavic také Petr Kučera (Zelená pro jedničku).

Mimořádnou schůzi zastupitelstva, během které mají být změny potvrzeny, provází velký zájem veřejnosti. Jednací sál v paláci Žofín zaplnili jak příznivci, tak odpůrci Pavla Čižinského. Slogany na transparentech vyzývají „po konci mafie bratrů Čižinských“. Jiné naopak konstatují - „Podporujeme starostu Čižinského“. Další pak třeba volají po „pokračování privatizace za jasných podmínek“.