Praha zvolí tři nové senátory. Co si finalisté myslí o směřování země?

Strakonická ulice v Praze je před Lahovickým mostem ve směru z centra uzavřena. Důvodem je znečištění vozovky kapalinou, která unikla z nádrže převážené v nákladním autě. Policie odklání dopravu Dostihovou ulicí. Vyplývá to z informací pražských hasičů a Jednotného systému dopravních informací. Uzavírka by měla trvat zhruba do poledne.