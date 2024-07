„Pan vrabec,“ nabízí seznámení Kateřina Landová z Českého svazu ochránců přírody. „Díky paní, co jej našla a neváhala zavolat o radu a udržela prcka v teple; tím mu zvýšila šance na přežití,“ připomněla.

Nezapomíná ale ani na poděkování policistům ze služebny na Černém Mostě, kteří opuštěnému ptáčeti poskytli azyl, než si pro ně ochranáři přijeli. „Teď už je v inkubátoru a v péči Elišky ze spolku Zachraň ptáče. Držte mu palec,“ konstatovala Landová.

Rozhodně ale nejde o ojedinělý případ – i když všímaví lidé někdy zvířecí záchranku volají i zbytečně. Pokud jsou ptačí mláďata opeřená, stojí na nohou, nemají zjevné zranění a vypadají v dobré kondici, obvykle lidskou pomoc nepotřebují, i když jsou na zemi mimo hnízdo a jejich rodiče v okolí není vidět.

Často se stává, že se stačí poradit, poslat zvířecí záchrance fotografii pořízenou mobilem – a na první pohled pa patrné, že se neděje nic neobvyklého ani znepokojivého. Pokud tady ptáčeti nehrozí přejetí autem, přišlápnutí chodci nebo třeba útok kočky. I když – není to tak dávno, co se pomnožily také případy vysílených a apatických mláďat. Zřejmě z hladu; kvůli nedostatku hmyzu.

Vážné to bylo i v případech z uplynulých dnů, kdy by bez upozornění hodných lidí mohlo dojít k tragédii postihující vzácné ptáky. Třeba v případě sokola z hnízdní budky na komíně v Motole, jehož příběh přinesl ochranářům vzpomínky na prakticky totožnou situaci na stejném místě před dva lety. Tentokrát si náhodný svědek ze stavby všiml, jak sokol za letu narazil do prosklené stěny; když se v ní zrcadlí obloha, ptáci takovou překážku nemusí postřehnout.

„Moc milý pán,“ hodnotí ochranářka muže, kterému nebylo zatěžko najít si kontakt na zvířecí záchranku a přivolat pomoc. „Doporučili jsme přiklopit krabicí a jeli,“ přibližuje prvotní fázi zásahu. Dál už může nabídnout jen samé příznivé zprávy. Ukázalo se, že majestátní dravec utrpěl jen lehký otřes – a po třech hodinách v naprostém klidu mohl být opět vypuštěn. Pohled na jeho let přinesl uspokojení: sokol se bez problémů vznesl a odletěl domů na komín.

Dobře to dopadlo i na Praze-západ, kam zvířecí záchranka jela k Jílovému u Prahy na pomoc mladému káněti vypadlému z hnízda. Ještě nelétající ptáče, jehož bezmála dvacetimetrový sešup ztlumily větve, našla rodina, která se vydala na houby.

Ochranáři na místě zjistili, že mládě je v pořádku – a podařilo se najít i hnízdo na vysokém modřínu. Přivolali tedy na pomoc kamaráda stromolezce, který už zařídil vše, co bylo třeba podniknout dál: bezpečně dopravil mládě do hnízda ještě před setměním.

Tím to ale neskončilo: došlo ještě na pomoc dalšího kamaráda, který vlastní dron. Bylo třeba zkontrolovat, zda rodiče nosí potomkovi potravu. „U takhle velkého mláděte se na hnízdě už rodiče nezdržují, navštíví je jen párkrát za den. Potravu by si měl mladej už trhat sám,“ vysvětlila Landová.

„Dronem jsme druhý den ráno zkontrolovali kondici mláděte a obsah na hnízdě, kde to vypadalo, že nějaká kořist přibyla. No jo – ale žere mládě?“ připomněla další otazník.

Před setměním tedy došlo na pozorování dalekohledem. Teprve po dvouhodinovém čekání bylo zřejmé, že je vše v pořádku. „Objevilo dospělé káně. Vypadá to, že o mláděti ví, na okamžik navštívilo hnízdo – a mladej asi deset minut něco na hnízdě cupoval. Pak si majestátně odkáknul cákancem z hnízda dolů; tím to všechno zpečetil,“ uzavřela ochranářka poznatky, že vše už je tak, jak má být.