Praha zvažuje omezení prodeje potravin na osobu, pokud by byla zavedena mimořádná opatření kvůli novému typu koronaviru. Chce předejít panice a vyprázdněným regálům, uvedl server Aktuálně.cz. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) o opatření už jednal s prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomášem Prouzou.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Karel Pech

„Chceme zabránit panice. A panika nenastane, až se objeví první pacient s koronavirem v České republice, k čemuž pravděpodobně dojde v blízké době, ale nastane ve chvíli, kdy člověk přijde do obchodu a nebude tam mít co koupit," řekl Aktuálně.cz Hlubuček. Prouza webu jednání potvrdil. Hlubuček se ho ptal, co by obchody mohly udělat ve chvíli, kdy by město zavedlo mimořádná opatření.