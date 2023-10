Novou zubní pohotovost zajišťuje od října Nemocnice Na Františku. Stomatologické pracoviště funguje v rámci systému organizovaného hlavním městem. Pohotovost bude fungovat ve všední dny večer i o víkendech a svátcích.

Otevření nové zubní pohotovost v Nemocnici Na Františku. | Foto: Magistrát hl. m. Prahy

Přetížené zubní ordinace a pohotovosti trápí nejen Prahu, ale i okolní kraje. Pražští radní v červnu tohoto roku tedy schválili dotaci ve výši 2,5 milionu korun na vybavení stomatologického pracoviště a dalších 870 tisíc na jeho provoz.

„Jsem moc ráda, že se nám v podstatě během pár měsíců podařilo vedle zubní pohotovosti pro děti a dospělé v poliklinice ve Spálené dojednat a společně s Prahou 1 a Nemocnicí Na Františku teď otevřít novou zubní pohotovost, kterou Praha žalostně potřebuje,“ říká náměstkyně pražského primátora pro zdravotnictví a sociální péči Alexandra Udženija.

Nemocnice pořídila za necelých 2,2 milionu korun stomatologické křeslo, panoramatický a intraorální rentgen a vyvolávací systém pro pacienty. Zbylé peníze by nemocnice chtěla využít na drobné vybavení ordinace.

Podle ředitele nemocnice Davida Erharta je otevření zubní pohotovosti smysluplným krokem k nejen pacientům žijícím v Praze ale i k jejím návštěvníkům.

Ordinační doba zubní pohotovosti je ve všední dny od pěti odpoledne do deseti hodin večer. O víkendech a svátcích od deseti hodin dopoledne do deseti do večera.