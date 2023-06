Pražští radní schválili financování nové zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku ve výši 3,4 milionu korun. Zároveň s ní vznikne i nová zubní ordinace. Provoz by měl být spuštěný na začátku září letošního roku. Město projednává i zubní pohotovost pro děti.

Nemocnice Na Františku. | Foto: Miroslav Rendl

Kraje napříč celou republikou řeší akutní nedostatek zubařů. Veřejně financované zubní pohotovosti jsou v Praze nyní pouze v Městské poliklinice ve Spálené a ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

Nové stanoviště v Nemocnici Na Františku tak přetíženým stomatologickým ordinacím uleví.

Praha dá na vybavení zubní pohotovosti dotace ve výši 2,5 milionu korun a dalších 870 tisíc na financování provozu pohotovosti.

Současně s ní vznikne i nová standartní zubní ordinace s denním provozem, která bude mimo jiné pečovat i o sociálně znevýhodněné pacienty.

Ordinační doba zubní pohotovosti v Nemocnici na Františku by měla být ve všední dny od půl 4 odpoledne do půl jedenácté večer. O víkendech pak od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer.

Podle náměstkyně primátora Alexandy Udženije (ODS) jedná Praha také o zřízení zubní pohotovosti pro děti ve Fakultní Thomayerově nemocnici.

„Pevně věřím, že k této zubní pohotovosti pro dospělé už brzy přibude i tolik potřebná pohotovost pro děti. O jejím zřízení jednám s vedením Thomayerovy nemocnice a oceňuji vstřícnost a ochotu pana ředitele Beneše,“ říká náměstkyně Alexandra Udženija.