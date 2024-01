Školičku má vést ředitelka velké školy

Základní škola Formanská v Újezdu u Průhonic má pouze první stupeň: první až pátou třídu. Velký komplex i pro vyšší ročníky včetně prostor pro střední školu má v sousedství magistrát teprve stavět. Rodiče nynějších žáků se netají obavami z toho, co od března může čekat jejich děti. K nelibosti řady z nich má ve funkci skončit dosavadní ředitel Tomáš Kunst. Podle výsledku výběrového řízení ho vystřídá místní zastupitelka Helena Patáková (ODS), která má zkušenost s vedením velké školy v Praze 6. Konkrétně MŠ a ZŠ se sportovním a jazykovým zaměřením Věry Čáslavské.

To starosta Václav Drahorád (ODS) oceňuje; s ohledem na chystanou výstavbu nového velkého komplexu. Naopak části rodičů, s nimiž Deník hovořil, se to nezamlouvá ani za mák. Oceňují nynější „rodinnou“ atmosféru malé školy s individuálním přístupem, kde díky práci týmu vedeného současným ředitelem mají šanci uspět i žáci, kteří se jinde setkávali s problémy. Školu také nenavštěvují jen místní děti: část rodičů se nerozpakuje vozit sem potomky i odjinud.

Papírování Pepíčka matiku nenaučí

Řediteli Kunstovi ke koni února uplyne funkční období, a tak zřizovatel vyhlásil výběrové řízení na obsazení ředitelského postu. Změna uprostřed školního roku i pololetí nebývá běžná, nicméně on byl jmenován funkce právě od března. Aby připravoval rozjezd práce v tehdy nově postavené nynější škole, v níž od září 2018 přibývá vždy jeden vyšší ročník. V tomto školním roce se tak ZŠ Formanská dostala na plné rozpětí: od první do páté třídy – a on si pochvaloval, že konečně dospěl do stavu, kdy se ředitelování mohl věnovat naplno: bez třídnictví. V nekompletní škole si musel vždy vzít na starost některou třídu; i kvůli financování.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení ho překvapilo, i když prý slyšel, že je to jen formalita. Údajně v souvislosti se zamýšleným rozšiřováním o nově chystaný komplex. „To dávalo smysl,“ řekl Deníku s tím, že chápal, že městská část chce znát jeho koncepci a vizi pro nové podmínky. Byť mínil, že to bylo možno připravit i jinak – s přednesením plánů na jednání zastupitelstva.

„Nebylo to kvůli nespokojenosti s mou prací,“ tlumočí, jaké zdůvodnění údajně původně slyšel (nebo alespoň vnímal). Deníku připomněl, že kromě běžných finančních kontrol nepřišlo žádné prověřování a nikdy nedostal písemnou výtku. Nanejvýš připomenutí termínu dodání článku do místního zpravodaje e-mailem nebo ústní upozornění, že nebyla včas na webu zveřejněna výroční zpráva. „To ale Pepíčka lépe matematiku nenaučí,“ míní Kunst, co je důležitější.

Přitakává i Viktorie Beso v internetovém blogu: „Současný ředitel je možná trochu netypický; je to sportovec a muzikant, žádná kancelářská krysa – a tak třeba občas řekne něco trochu ‚po selsku‘ a někdy lehce pokulhává v administrativě. Ale co je důležitější: správně vyplněné tabulky, nebo kolektiv spokojených pedagogů – a tím pádem i šťastné děti?“ Beso trvá na tom, že děti se zde s učiteli objímají – a z kreativní družiny se jim ani nechce domů.

Aktivitu prý převzali rodiče

Do konkursu se zapojilo šest uchazečů, přičemž výběrová komise doporučila dva: na prvním místě Patákovou, na druhém jeho. Připomíná, že tohle oznámení dostal e-mailem; s přáním hodně štěstí v osobním a pracovním životě. Pak přišla SMS zpráva hovořící dohodě na dalším chodu školy. Následovala schůzka 9. ledna, kde slyšel o jmenování nové ředitelky k 1. březnu. „To je vše, co mohu říci,“ konstatoval. Netají ale rozčarování při pohledu zpět, když hodnotí, že „pět let se o školu staral na 120 procent a věnoval jí veškerý volný čas“. Přičemž vznikl tým, jemuž práce dává smysl a který se podporuje.

Jestliže vůli odejít ze školy společně s ním projevila značná část zaměstnanců a rodiče rozjeli aktivity vyjadřující nesouhlas, vnímá to dosavadní ředitel jako potvrzení, že práci se svým týmem nedělal špatně. Rodiče mimo jiné sepsali petici odmítající změnu ve vedení školy, upozornili média – a dokonce vznikla webové stránka reditelkaopisuje.cz. Autoři, kteří se prezentují jako „skupina rodičů a přátel z Újezdu a Kateřinek, kterým není lhostejné, co děje“ nově jmenovanou ředitelku nařkli z podvodu. Tvrdí, že její vítězná koncepce jednak neodpovídá zadání, jednak obsahuje nakopírované pasáže textů dostupných na internetu, avšak bez uvedení zdroje. Bez dalších komentářů nabízí srovnání obou koncepcí rovněž web městské části.

Zásadní ujištění: provoz bude zajištěn

Pedagožka Patáková netají, že proti informacím vyznívajícím v její neprospěch se chce bránit po poradě s právníkem. Počítá s tím že od března vedení školy převezme a postará se o zajištění jejího fungování. To již opakovaně slíbila i do médií. „Ve spolupráci se zřizovatelem to konzultujeme a náhrady už máme,“ řekla televizi Nova. Pro zpravodajský server Novinky pak uvedla: „Myslím si, že je v mé odbornosti, abych chod zajistila a zajistila učitele, jak se patří.“

Také starosta Drahorád, jenž podle vlastních slov měl schůzku se všemi pedagogy. ujišťuje, že fungování školy bude zajištěno i v případě masivnějších odchodů zaměstnanců. Má informace o možnosti zajistit konkrétní náhradní učitelky. Trvá také na tom, že dosavadnímu řediteli sdělil osobně i písemně, že i nadále má možnost „angažovat se v ZŠ Formanská a učit zde děti“ – a nabídl „osobní setkání bez emocí“.

Rodičům žáků pak starosta napsal dopis, kde mimo jiné uvádí: „K mému rozhodnutí jsem dospěl na základě šestileté zkušenosti s přístupem pana ředitele k plnění jednotlivých povinností k zřizovateli.“

Drahorád současně odmítá, že by za změnou ve vedení školy stály politické souvislosti – byť nově jmenovaná ředitelka je jeho stranickou kolegyní. Deníku řekl, že o tom, že kolegyně ze zastupitelstva, která dosud dojíždí do práce přes půlku Prahy, se také přihlásila do vypsaného výběrového řízení, ani nevěděl. Zdůraznil také, že o vítězích konkursu nerozhodovala jen radnice: ve výběrové komisi vedle zástupců městské části, místní školské rady a pedagogů nechyběli ani člověk z magistrátu a tři experti delegovaní Českou školní inspekcí. Právě inspekce pak je podle sdělení Terezy Fojtové z ministerstva školství další instancí, kam se obrátit, pokud lidé nejsou spokojeni s postupem zřizovatele.

O napětí ve škole vědí i žáci

Mezi místními, ba i dětmi ze školy, s nimiž se podle zjištění Deníku baví o situaci jejich rodiče i učitelé, se mluví o tom, že pokud nová ředitelka vystřídá dosavadního šéfa, je připraveno odejít devět ze třinácti zaměstnanců nynější školičky; případně o něco méně.

Možná čtyři učitelé z pěti, nejspíš dvě ze tří vychovatelek v družině, zaměstnanec pro IT a případně někteří provozní pracovníci. Naopak se očekává setrvání všech tří asistentů pedagoga. Velká pozornost se bude upírat k rozhodnutí hospodářky, která je ve škole také statutární zástupkyní; současně je i členkou zastupitelstva.

S peticí se seznání zastupitelé

S velkým očekáváním se místní odpůrci změn chystají na jednání zastupitelstva městské části, svolané na středu 24. ledna od 17.30 hodin do hasičské zbrojnice. Jedním z navrhovaných bodů jednání je o debata o petici s 95 podpisy. Jednání zastupitelů může být rušné i proto, že v místní politice lze vysledovat i pracovní a příbuzenské propletence typicky vesnického rázu. A může dojít i na dohadování, kolik ze signatářů patří mezi rodiče školáků – a kolik z nich pak je místních.

Starosta má nicméně jasno: odpověď na petici za znovujmenování dosavadního ředitele zní, že výběrové řízení již bylo ukončeno a došlo na jmenování nové ředitelky. Přičemž dosavadní ředitel byl požádán o předání agendy spojené s výkonem pracovního místa ředitele. Drahorád zdůrazňuje, že na jmenování nové ředitelky trvá.

Jak vše nakonec dopadne, odmítá ředitel Kunst odhadovat. „Nechci předjímat; iniciativa rodičů je velká a vážíme si jí,“ řekl Deníku. Má ale jasno, že jako nespokojenci kantoři na škole nezůstanou: „Kdyžtak půjdeme někam jinam a svou práci budeme dělat jinde.“

Vyjádření starosty Újezdu u Průhonic - Pan ředitel Mgr. Tomáš Kunst výsledky konkursu obdržel písemně 14. 12. 2023 v cca 15.20. Vychovatelky v družinách ještě ten den rozjely psychologický nátlak na děti. Následující dny družinářky začaly sepisovat petici a šířily pomluvy mezi rodiče. Dokonce při podepisování petice družinářky dělaly nátlak na některé rodiče, aby podepsali. Mám e-mail od jedné maminky, které to bylo velice nepříjemné.



- Na pedagogy, kteří zůstávají, je vyvíjen psychický tlak. Odchází domů s brekem. Volají mi a situaci líčí.



- Začátkem ledna jsem písemně oslovil všechny rodiče žáků a všechny pedagogy. Chtěl jsem situaci objasnit a pedagogy vyzval ke schůzce. Schůzky proběhly téměř se všemi pedagogickými pracovníky. Snažil jsem se vyhrocenou situaci na půdě školy uklidnit. Pedagogy jsem žádal, aby alespoň dokončili současný školní rok. Výsledkem je, že někteří zůstávají ve škole, protože jim záleží na dětech. Někteří budou končit, ale říkali mi, že jim také záleží na dětech.



- Na jmenování paní Mgr. Heleny Patákové trvat budu, i když učitelé podávají výpovědi. Nenechám se zastrašovat výhrůžkami od některých pedagogů a některých rodičů.



- Pokud někteří rodiče tvrdí, že jedna z kandidátek opisovala při zpracovávání školského konceptu, musí to prokázat u nezávislého orgánu. Já to nemohu posoudit.



- K rozhodnutí jmenovat paní Mgr. Helenu Patákovou od 1. března 2024 ředitelkou ZŠ Formanská mě vedly: doporučení konkursní komise; její zkušenost s vedením velké školy; její manažerské schopnosti; komunikace se zřizovatelem ZŠ a MŠ Věry Čáslavské [míněna městská část Praha 6].



- Odborná komise byla ve složení: 2 členové určení zřizovatelem; člen určený Magistrátem hl. m. Prahy; člen, který je odborníkem v oblasti psychologie, určený Českou školní inspekcí; člen, který je školním inspektorem České školní inspekce; člen, který je odborník v oblasti organizace a řízení ve školství, určený Českou školní inspekcí; člen, určený pedagogickým sborem Základní školy Formanská; člen, který je členem školské rady při Základní škole Formanská, zvoleným zákonnými zástupci nezletilých žáků.



- Konkursní komise posuzovala vhodnost uchazeče pro výkon činnosti ředitele na základě několika kritérií: pedagogická koncepce uchazeče; pohovor zaměřený na pedagogické aspekty práce ředitele školy; osobní představy o vedení pedagogického sboru; znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání.



- O tom, zda situace neohrožuje chod školy, jsem dlouho přemýšlel – a dospěl k názoru, že jmenování nové ředitelky chod školy neohrozí. Hovořil jsem se téměř všemi pedagogy a situace uvnitř školy není úplně tak růžová, jak navenek vypadá. V páté třídě vyučuje paní učitelka bez aprobace pro první stupeň. Rodiče si stěžují, že výuka neprobíhá vhodným způsobem. Jsou tři měsíce pozadu a nedovedu si představit, jaký bude přechod na druhý stupeň.



- Komunální politika není o stranické příslušnosti, ale o lidech a jejich přístupu k práci. Já si na stranickost nehraji. Zdroj: Václav Drahorád, starosta městské části Praha-Újezd

