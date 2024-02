Ke zrušení autobusu 165, který v kratší či delší trase jezdil v úseku mezi Zbraslaví a Jižním Městem od roku 1970, došlo v květnu loňského roku. „Před časem, co byla zavedena linka 17, nyní linka 27, na Libuš, byl zrušen autobus 165. Nikdo se asi nezamýšlel nad tím, jak se dostaneme na Polikliniku Modřany,“ vysvětluje mi nad hrnkem kávy sedmasedmdesátiletá vedoucí klubu důchodců Jordana Jovkova na Praze 12 Eva Marušková, která bydlí nedaleko zastávky Modřanská rokle.

Samotné jí cesta z bytu na polikliniku trvá pěšky víc jak půl hodiny. Autobus 165 jí ale ještě před necelým rokem stavěl přímo u nemocnice. Teď, když se chce přiblížit tramvají, trvá jí cesta déle. „Bylo náledí. Jak jsme měli chodit třeba na rehabilitaci nebo k lékaři? Chodili jsme pěšky, protože k poliklinice nic nejede. Když jedeme tramvají, je to daleko od stanice tramvaje. A ten, kdo bydlí na Libuši, to má zase daleko na tramvaj,“ vysvětluje.

Ke zrušení autobusové linky 165, která měla zastávky umístěné pro seniory výhodněji, došlo z důvodu zprovoznění tramvajové trati mezi Modřany a Libuší. Podle Pražské integrované dopravy byla stavba tramvajové trati, která spojuje Modřany s centrem Prahy linkou 27, z 60 procent hrazena z fondů Evropské unie a podmínkou této dotace bylo odstranění souběhu s jinou dopravou.

„Z tohoto důvodu se ruší autobusové spoje podél tramvajové tratě, tedy konkrétně 165. Městské části o těchto jednotlivých změnách nerozhodují, mají v jednání pouze poradní hlas. Ten však bylo možné uplatnit v průběhu projednávání těchto změn. Zrušení busu 165 bylo plánováno dlouhodobě,“ vysvětlila zrušení autobusové linky MČ Praha - Libuš při zahájení provozu nové tramvajové trati.

Jak Deníku upřesnila Eva Marušková, o tíživé situaci seniorů klub komunikuje i se starostou Prahy 12 Vojtěchem Kosem (ODS). Na počítači přitom ukazuje emailovou komunikaci, ve které stojí, že Marušková navrhuje prodloužení autobusové linky 215, která má nyní pouze devět zastávek a trasu ujede za necelou čtvrt hodinu.

Podle starosty se ale o takové možnosti nyní neuvažuje. „Zatím je na stole návrh upravit trasu linky 117, která by stavěla přímo u polikliniky. Nyní se prověřují možnosti ohledně zastávek. Jsme si vědomi toho, že potřebujeme také obsloužit i oblast Kamýku podél ulice Generála Šišky, nicméně dohodu s městem ohledně prodloužení linky 215 bohužel nemáme,“ odpověděl na dotaz Maruškové minulý týden starosta Kos.

Zdroj: Eliška Stodolová

V tuto chvíli tak musí senioři dojíždějící tramvají za lékařskou péčí na polikliniku stále chodit pěšky a využívat systému podchodů. Při delší trase kopírující původní linku 165 je namísto jednoho autobusu čeká několik přestupů.

Původní trasa autobusu 165

SÍDLIŠTĚ ZBRASLAV – Žabovřeská (×) – U Včely (+) – Elišky Přemyslovny – Zbraslavské náměstí – Most Závodu míru (×) – Nádraží Zbraslav (×) – Závist (×) – Nad Závistí (×) – Na Šabatce (×) – Komořany (×) – Komořany – Cukrovar Modřany (×) – Nádraží Modřany – Obchodní náměstí – Na Havránce (+) – Poliklinika Modřany – Poliklinika Modřany – U Libušského potoka (×) – Modřanská rokle (×) – Sídliště Modřany (×) – Levského (×) – Observatoř Libuš (×) – Sídliště Libuš – Jirčanská (×) – Libuš – Mílová (×) – Dobronická (×) – U Tří svatých (×) – Kunratická škola – Kunratice – Šeberák – Hrnčířský hřbitov – Pod Vsí (×) – V Ladech (+) – Šeberov – Opatov (C) – Bachova (×) – Mikulova (×) – Hněvkovského – Modrá škola (×) – Modrá škola – HÁJE (metro C)