/FOTOGALERIE/ Hlavní město Praha hodlá v příštího roku zpoplatnit vjezd do centra. Informoval o tom na svých sociálních sítích Petr Vomáčka, vedoucí odboru dopravy Prahy 14. Za průjezd by měla být stanovená jednotná cena 200 Kč. K tomuto tvrzení se ohradil náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti), podle něj se jedná o hoax.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Monika Dorňáková

„Praha 1 ve spolupráci s MHMP hodlá od 1.1.2024 zavést mýtné! Mýtné by mělo zasáhnout celou oblast Prahy 1 mimo magistrálu a cena bude stanovena jen za celodenní průjezd ve výši 200 Kč. Poplatek se bude kontrolovat speciálními vozy obdobnými těm na zóny placeného stání. O způsobu platby i výjimkách zatím není rozhodnuto," uvedl Vomáčka na svém facebookovém profilu.

Ke statusu Petra Vomáčky se vyjádřil náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) serveru Blesk.cz, kde uvedl, že se může jednat o několik zavádějících informací. „Pan Vomáčka je mimo realitu. Nikdy nebyla řeč o tom, že by zpoplatněno mělo být celé území městské části Prahy 1, nevím, kde to pan Vomáčka vzal, je to nesmysl,“ řekl Blesku Hřib.

Hřib na svém twitterovém účtu Vomáčkovo tvrzení vyvracuje, podle jeho slov se jedná o hoax a není možné, aby placení mít dokázala kontrolovat speciální auta jak Vomáčka tvrdil. „Tak především mýto nemá legislativní oporu, a proto ho zavést ani nejde. Celou dobu se bavíme jen o zpoplatnění vjezdu do některých oblastí památkové rezervace na části Malé Strany a u Smetanova nábřeží. Zpoplatnění vjezdu pro celou Prahu 1 nikdy nebylo ve hře. Mimochodem, jak by se kontroloval vjezd někam přes autíčka? To mi hlava nebere a fakt nic takového v plánu není. Naopak je předem jasné, že se poplatek nebude týkat rezidentů nebo místních podnikatelů, protože tak je to ze zákona," sdělil Hřib.

Zpoplatnění vjezdu do centra Prahy. Opatření provází otazníky, kritizuje opozice

Informace o tom, že by první městská část chtěla zpoplatnit vjezd do centra města, se objevily již dříve v tomto roce. Například právě Zdeněk Hřib (Piráti) upozorňoval na situaci v centru, kdy auta překáží v plynulém provozu tramvají. „Primárně potřebujeme vyřešit situaci, kdy se začaly zpožďovat tramvaje kvůli autům, která tam jedou po kolejích. V tramvajích ale cestuje mnohem více lidí,“ připomněl s tím, že díky opatření by se tramvaje mohly vrátit zpět k dodržování svých jízdních řádů.