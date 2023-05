První městská část zveřejnila memorandum o zklidnění dopravy na obou březích Vltavy. Hlavním opatřením má být diskutované zpoplatnění vjezdu do historického centra. Změnu se snaží zavést náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) po vzoru Karlových Varů. Podle opozice má však záměr mnoho neznámých.

Účastníci čtvrtečního zasedání zastupitelstva se po většinu odpoledne zabývali zpoplatněním průjezdu centrem města. To zatím počítá s mýtným až několik set korun pro nerezidenty v oblasti Malé Strany, Smetanova nábřeží a v Křižovnické ulici.

Podle zastupitele Ondřeje Prokopa (ANO) v okolních městských částech, především v Praze 2, panují obavy, že dojde-li ke zpoplatnění, zatíží to tamní ulice.

„Než Praha začne připravovat tak složité opatření, musí si zajistit vyjádření a připomínky okolních městských částí. Řešení by mělo být celopražské, nikoli izolované pouze na Prahu 1,“ upřesnil Prokop.

Právě první městská část změnu prosazuje a své směřování stvrdila i memorandem. „Jeho předmětem je zejména závazek aktivní podpory zavádění takových opatření, která povedou ke zklidnění dopravy na území městské části Praha 1 v Pražské památkové rezervaci,“ vysvětlil radní pro dopravu Prahy 1 Vojtěch Ryvola (Naše Praha 1, ANO).

Stejný záměr, odlišné cíle

S Ryvolou souhlasí náměstek pro dopravu Hřib, který se opatření snaží prosadit na magistrátní úrovni. „Primárně potřebujeme vyřešit situaci, kdy se začaly zpožďovat tramvaje kvůli autům, která tam jedou po kolejích. V tramvajích ale cestuje mnohem více lidí,“ připomněl s tím, že díky opatření by se tramvaje mohly vrátit zpět k dodržování svých jízdních řádů.

Při prosazování změny se opírá o data Technické správy komunikací (TSK). Podle jejího zástupce Richarda Burgra z úseku dopravního inženýrství by k žádné apokalypse nedošlo.

„V roce 2019 jsme vyhodnocovali dopravní omezení v Křižovnické ulici, na Smetanově nábřeží a Malé Straně. Převážná část dopravy se odbavovala přes městský okruh a tunelový komplex Blanka a Strahovský tunel. Změna při tehdejší uzavírce nezpůsobila žádné větší potíže. Proběhlo nepatrné navýšení dopravního provozu,“ uvedl s tím, že to potvrdila i data z nedávné uzavírky stejného úseku.

Podle opozice by šlo o průlomové rozhodnutí, které zatím nezohledňuje průjezdy kurýrů, rodičů vezoucích děti do škol nebo třeba hotelových hostů ubytovaných v historické části Prahy. Proto by mu měla předcházet diskuze s městskými částmi u kulatého stolu.

Náměstek pro dopravu Hřib zdůraznil, že opatření ještě není v takové fázi, aby ho městským částem předložil k připomínkám. Nejdříve chce doladit detaily. „Průběžně s nimi jednáme,“ dodal.